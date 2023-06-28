Зеленський звільнив очільника "Укроборонпрому" Гусєва, – указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Відповідний документ №357/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.



"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора ДК "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

Як зазначили джерела видання ЕП, вже ексглава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв провалив ракетну програму: "За даними УП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території РФ".

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"Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. Там завал. Є ще "дрон на 1000 кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: "Де ракети? Де дрони?", – заявив співрозмовник з оточення президента.

Також зазначалося, що Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти, але поки що ствердної відповіді від президента Гусєв ще не отримував.