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Латвія продовжила тимчасовий захист українців до кінця року

біженці

Латвія продовжує тимчасовий захист українських громадян, які постраждали від збройної агресії РФ, до кінця цього року.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Українці мають можливість на безкоштовне розміщення у Латвії до кінця 2023 року. Раніше така програма була доступна до 30 червня 2023. Відповідна ініціатива була затверджена Урядом Латвії 1 червня 2023 року", – зазначив він.

Відтак, протягом перших 120 днів, українських громадян забезпечуватимуть безкоштовним проживанням та харчуванням, незалежно від їхньої фінансової спроможності. Після 120-денного періоду, право на безкоштовне житло матимуть лише окремі категорії населення, а саме:

  • особи з особливими потребами та люди, які за ними доглядають;
  • особи пенсійного віку;
  • ті, хто у Латвії отримує освіту на денній формі навчання в закладі дошкільної, початкової, загальної середньої або професійної середньої освіти або є студентами денної форми навчання у вищому навчальному закладі;
  • жінки у відпустці по вагітності та пологах;
  • один з батьків дитини в період догляду за нею.

Як повідомлялося, Польща продовжила період тимчасового захисту для українців до березня 2024 року.

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