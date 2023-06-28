Латвія продовжила тимчасовий захист українців до кінця року

Латвія продовжує тимчасовий захист українських громадян, які постраждали від збройної агресії РФ, до кінця цього року.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Українці мають можливість на безкоштовне розміщення у Латвії до кінця 2023 року. Раніше така програма була доступна до 30 червня 2023. Відповідна ініціатива була затверджена Урядом Латвії 1 червня 2023 року", – зазначив він.

Відтак, протягом перших 120 днів, українських громадян забезпечуватимуть безкоштовним проживанням та харчуванням, незалежно від їхньої фінансової спроможності. Після 120-денного періоду, право на безкоштовне житло матимуть лише окремі категорії населення, а саме:

особи з особливими потребами та люди, які за ними доглядають;

особи пенсійного віку;

ті, хто у Латвії отримує освіту на денній формі навчання в закладі дошкільної, початкової, загальної середньої або професійної середньої освіти або є студентами денної форми навчання у вищому навчальному закладі;

жінки у відпустці по вагітності та пологах;

один з батьків дитини в період догляду за нею.

Як повідомлялося, Польща продовжила період тимчасового захисту для українців до березня 2024 року.