Чотирьох ексгендиректорів "Волиньвугілля" судитимуть за мільярдні збитки державі

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо чотирьох колишніх генеральних директорів держпідприємства "Волиньвугілля", які з 2017 по 2022 роки очолювали підприємство. Завдяки їхнім діям екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба ДБР, обвинувальні акти вже направлено до суду.

Слідство встановило, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля. Однак, тогочасний керівник "Волиньвугілля" дав підлеглим вказівку продовжувати роботи.

"Ситуацію не змінила заміна гендиректора, кожен з трьох його наступників продовжував нелегальний видобуток вугілля. Вони не зважали на порушення законодавства та супутню шкоду екології", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж чотирьох років на шахтах працівники незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства.

Ексгендиректорів обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України).

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.