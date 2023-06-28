Бізнес закликав Зеленського зупинити хвилю корупції та рейдерських атак

42 українські компанії звернулись до президента Володимира Зеленського із закликом захистити 42 статтю Конституції України про підприємницьку діяльність. Підприємці вимагають зупинити хвилю корупції та рейдерських атак, яка накрила Україну.

Відповідний маніфест оприлюднили на сайті Федерації роботодавців України.

"Свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі. Йде війна, тому з їхнього боку це більше, ніж злочин. Координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають обороноздатність держави, оскільки ЗСУ фінансується з податків підприємств. Це питання національної безпеки. Незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. Це втрата робочих місць назавжди", – йдеться у документі.

Зазначається, що підписанти маніфесту готові надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на бізнес.

Як один з кроків щодо вирішення проблеми, підписанти також оголосили про намір сформувати публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів.

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Крім того, бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського з ініціативою на час воєнного стану законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки.

Також пропонується заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим.

Водночас до суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів, незаконність рішень яких доведена у судах вищих інстанцій, має застосовуватись спрощена процедура притягнення до відповідальності.

42 стаття Конституції проголошує: "Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності".

Маніфест підписали:

Авер'янов Олег, ТОВ ПК "Пожмашина"

Олійник Дмитро, ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"

Сергій Позняк, Асоціація підприємців ветеранів АТО

Мазепа Ігор, Сoncord Сapital

Боярин Олег,ПРАТ Єврокар

Варагаш Ірина, ТМ Малятко

Грибов Яків, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" - Неміров

Даниляк Василь, Мережа АЗС ОККО

Жебровська Філя, АТ "Фармак"

Острогруд Андрій, ТОВ "Київгума"

Соколовський Олександр, ТОВ Текстиль-Контакт

Шкіль Максим, "Група Компаній "Автострада"

Шеветовський Валентин, ПрАТ Харківський плитковий завод

Телющенко Іван, ТОВ"КЕРАМЕЙЯ"

Тинний Ігор, Інвестор

Аверченко Владислав, ПрАТ "Концерн Хлібпром"

Кузьменко Таміла, ТОВ "Атем груп"

Дорофєєв Андрій, ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ"

Мерецкий Ілля, ТМ "Рута"

Дудченко Юрій, ТОВ "Київхліб"

Кирилов Юрій, ТОВ "Пеллет-Інвест"

Войтенко Сергій, ПТК ТОВ "АГРОМАТ"

Слободян Олександр, ПрАТ "Оболонь"

Ліло Василь, ТМ Viknareff

Калашніков Олег, Медична мережа Добробут

Сипко Сергій, Група компаній Agrofusion

Іванчик Віктор, ТОВ "Фірма Астарта - Киів"

Дорош Олександр, АТ "Черкаський автобус"

Шуфані Дані, ТОВ "Варіант агробуд"

Пилипюк Петро, ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"

Рибчук Віктор, Клініка "ОБЕРІГ"

Давиденко Олексій, Мережа "Медтехніка"

Гавриленко Петро, ТОВ "Богуславська сільгосптехніка"

Скібінский Ернест, ТОВ "ПОП "БЕСТ-ОРТО"

Мага Петро, Театр "Особистості"

Черванюк Олег, ТОВ "РІВНЕНСЬКИЙ ЛЬНОКОМБІНАТ"

Журавель Костянтин, ТОВ "АБ "ЦЕНТР"

Комаров Андрій, ТОВ "ВАРЗ"

Погребной Сергій, сервіс "Фортеця"

Уткін Євген, Інвестор

Манаконов Анатолій, МФ "Київський стандарт"

Мітрохін Олег, ТОВ "МІК"