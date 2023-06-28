Нацбанк попередив про дефіцит нового житла

Станом на кінець травня будівництво відновилося майже на ¾ об’єктів, що будувались у лютому 2022 року. На тих об’єктах, де будівництво відновилося, його темпи переважно нижчі ніж довоєнні.

Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансову стабільність за червень 2023 року.

Так, за даними ЛУН, у західних областях будівництво відновилося майже на 100% об’єктах, а в столиці – лише трохи більше половини. Забудовники насамперед добудовують об’єкти на завершальних стадіях.

За перший квартал 2023 року було введено в експлуатацію майже 25 тисяч квартир у житлових будинках. Переважно це багатоквартирне житло, будівництво якого було розпочато задовго до повномасштабного вторгнення.

"Це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року, проте на 18% менше ніж за перші три місяці довоєнного 2021 року. Разом із цим кількість виданих дозволів на будівництво продовжує скорочуватися. Торік забудовники отримали вдвічі менше дозволів, ніж роком раніше", – йдеться у звіті.

Зазначається, що у першому кварталі скорочення стартів нових будівництв продовжилося.

До того ж триває руйнування житлового фонду. За даними проєкту "Росія заплатить", за рік повномасштабної війни було зруйновано чи пошкоджено понад 150 тисяч житлових будинків на загальну вартість у $53,6 млрд.

"Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються все рідше – дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі", – наголосили в НБУ.

Станом на кінець травня у Києві, у продажу було на 17% менше новобудов, ніж на початку лютого торік.

Як уточнюють у Нацбанку, прогнози погіршуються через те, що запас фінансової міцності багатьох забудовників через тривалу кризу перебуває під питанням, як і добудова поточних об’єктів.