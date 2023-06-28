Нацбанк покращив прогноз кредитних втрат банків через війну до 20%

Песимістичний сценарій кредитних втрат у 30% від загального розміру кредитного портфеля, який припускається у разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії, не реалізувався.

Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансову стабільність.



"З урахуванням додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну наближатимуться до оцінок Національного банку річної давності – близько 20%", – зазначають у документі.



Нацбанк наголошує, що цьогоріч банки різко скоротили формування резервів після відображення значних втрат від кредитного ризику торік. Із початку повномасштабної війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, який був працюючим на момент російського вторгнення.



Втрати дещо нижчі для корпоративного портфеля та вищі – для роздрібного, уточнює регулятор.



Нацбанк додає, що частина бізнес-кредитів, які перебувають у реструктуризації та для яких ослаблені умови обслуговування, можуть стати непрацюючими.