Нацбанк покращив прогноз кредитних втрат банків через війну до 20%
Песимістичний сценарій кредитних втрат у 30% від загального розміру кредитного портфеля, який припускається у разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії, не реалізувався.
Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансову стабільність.
"З урахуванням додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну наближатимуться до оцінок Національного банку річної давності – близько 20%", – зазначають у документі.
Нацбанк наголошує, що цьогоріч банки різко скоротили формування резервів після відображення значних втрат від кредитного ризику торік. Із початку повномасштабної війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, який був працюючим на момент російського вторгнення.
Втрати дещо нижчі для корпоративного портфеля та вищі – для роздрібного, уточнює регулятор.
Нацбанк додає, що частина бізнес-кредитів, які перебувають у реструктуризації та для яких ослаблені умови обслуговування, можуть стати непрацюючими.
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