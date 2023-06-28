Європейські трейдери збільшують потік газу на зберігання в Україну, – ЗМІ

Україна очікує на різке збільшення потоків природного газу з Європейського Союзу, оскільки трейдери зацікавлені у своїх вільних сховищах, щоб запастися паливом на майбутню зиму.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає enkorr.

Оскільки запаси в Європі вже заповнені більше, ніж зазвичай, гравці ринку дивляться на Україну – ризикований напрямок, але з величезними місцями зберігання й нижчими комісіями.

Очікується, що резервування потужностей, які здійснюють трейдери для доставки палива в Україну, зросте в третьому кварталі.

Бронювання, здійснені в європейських мережах, що межують з Україною, вже сигналізують про потенційний потік у 18,2 млн кубометрів на день у третьому кварталі, повідомляють в ОГТСУ.

Аукціони потужності, які проводить українська мережа, підтвердили 6,9 млн кубометрів на добу за липень і 3,5 млн кубометрів на добу за квартал, але додаткові обсяги може бути зарезервовано пізніше.

Україна запропонувала європейським трейдерам використовувати понад 10 млрд кубометрів своїх підземних сховищ – приблизно третину величезних потужностей країни, що залишилися з радянських часів, і 10% ЄС.

За словами аналітиків, запаси газу в Європі близькі до рекордно високих рівнів і мають намір повністю заповнитися до кінця літа, тому регіон розмірковує над тим, чи варто ризикувати недовикористаними сховищами в Україні, щоб накопичити більше палива. Зимові контракти, що торгуються з премією до найближчих цін, підвищують привабливість зберігання якомога більшої кількості газу.

Проте щоб зробити запаси палива в Україні життєздатними, літні ціни, можливо, повинні будуть знизитися ще більше порівняно з поточним рівнем, щоб виправдати витрати. ЄС також, ймовірно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов’язаних із розв’язаною РФ повномасштабною війною в Україні.