"Нова пошта" знизила вартість доставки у США

Поштовий оператор "Нова пошта" знизила у 4 рази мінімальну вартість доставки посилок у США завдяки зміні системи тарифікації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Нова пошта" запровадила градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок – у 100 г. "Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну – за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо", – пояснили в компанії.

Нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Так, зараз доставка документів до 100 г – коштує 350 грн замість 1300 грн, посилка 0,5 кг – коштує 650 грн замість 1400 грн, а відправлення на 15 кг – 4600 грн замість 6800 грн.

"Ми хочемо допомогти українському бізнесу успішно експортувати свої товари по всьому світу, тому домовилися із партнерами про суттєву зміну тарифів до США для наших клієнтів, 70% яких роблять відправки вагою менше ніж 2 кг", – наголосив CEO "Нової пошти Глобал" Юрій Беневитський.

Найчастіше українці продають свої товари у США через онлайн-платформи Amazon, eBay, etsy.

Найпопулярнішими українськими товарами серед американських споживачів є національний одяг та вироби з українською символікою, декор для дому, хендмейд та крафтові товари – сувеніри, прикраси, аксесуари.

Термін доставки у США – від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. Відправити посилку можна з будь-якого відділення "Нової пошти".