В Україні змінилися правила поводження з пестицидами

З 28 червня набув чинності новий порядок отримання посвідчення про право роботи з пестицидами.

Як повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, це передбачено постановою Кабміну №458 "Про затвердження Порядку отримання посвідчення про право роботи з пестицидами" від 9 травня.

Постанова передбачає осучаснення процедури одержання посвідчення на право роботи з пестицидами та включає такі елементи:

організацію та проведення навчання;

тестування та видачу посвідчення;

збільшено термін дії посвідчення з року до двох років;

запровадження можливості проведення навчання у дистанцій формі.

Посвідчення видається територіальними органами Держпродспоживслужби на безоплатній основі особам за умови досягнення ними 18 років та наявності чинного свідоцтва про проходження навчання, яке проводять територіальні органи Держпродспоживслужби.

Допуски (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони видані.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що дія вказаного Порядку не поширюється на фізичних осіб, які застосовують пестициди для власних потреб, не пов’язаних з провадженням господарської діяльності, за умови, що такі пестициди дозволені для роздрібного продажу населенню у дрібнофасованому вигляді.