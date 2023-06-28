Уряд створив комісію для перевірки мостів

Кабінет міністрів утворив Комісію для перевірки стану мостів в Україні. Її очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення України –міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, ця комісія має перевірити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних мостів на дорогах загального користування та залізничних мостових споруд, при чому перелік пріоритетних для перевірки мостів визначатиме сама комісія.

"У період військового стану мости стали важливим елементом обороноздатності країни, а також шляхами для гуманітарної евакуації та експортної логістики. Наша задача зараз – зʼясувати реальний технічний стан споруд. Після цього спільно з балансоутримувачами (міськими та обласними адміністраціями) визначити шляхи вирішення проблем", – прокоментував Кубраков.

До складу комісії увійдуть представники Міністерства відновлення, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів. Середній вік більшості автомобільних мостів – понад 60 років, понад 30% мостів перебувають у критичному стані. Близько 350 – зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.