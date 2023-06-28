Зеленський пообіцяв митницю без митників і податкову без податківців

Майбутня радикальна податкова реформа означатиме зміну суспільного договору: держава зменшить податки й мінімізує контакти з платниками, але лише за умови припинення схем уникнення оподаткування.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Верховній Раді, передає Liga.net.

"Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе... зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що він хотів би знизити податки вже зараз, але "у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами" Україна собі цього дозволити не може.

"Цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником. Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури", – сказав президент України.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував радикальну податкову реформу після завершення війни. Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна й існують певні домовленості з Міжнародним валютним фондом.

У минулому році заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступав проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.