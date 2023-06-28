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Зеленський пообіцяв митницю без митників і податкову без податківців

володимир,зеленський

Майбутня радикальна податкова реформа означатиме зміну суспільного договору: держава зменшить податки й мінімізує контакти з платниками, але лише за умови припинення схем уникнення оподаткування.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Верховній Раді, передає Liga.net.

"Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе... зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що він хотів би знизити податки вже зараз, але "у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами" Україна собі цього дозволити не може.

"Цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником. Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури", – сказав президент України.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував радикальну податкову реформу після завершення війни. Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна й існують певні домовленості з Міжнародним валютним фондом.

У минулому році заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступав проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (2518) податки (2456) митниця (820) Державна податкова служба (377)


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Топ коментарі
+56
І Україну без українців.
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28.06.2023 15:56
+52
І тут Остапа понесло:

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28.06.2023 16:07
+39
Армію без військових!)
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28.06.2023 16:05
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На порядку денному вру: як прискорити знищення України?
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29.06.2023 00:04 Відповісти
І ОП без президента
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29.06.2023 00:08 Відповісти
правильно.
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29.06.2023 02:17 Відповісти
ну план 'Україна без українців' він поки що досить ефективно виконує! це певно єдине, що в нього получається....
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29.06.2023 07:05 Відповісти
Зеленський пообіцяв!!!
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29.06.2023 07:42 Відповісти
Дороги без асфальту, Квартал без Лисого
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29.06.2023 08:21 Відповісти
А ОПа без президента і завгоспа слабо ?
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29.06.2023 08:33 Відповісти
Человеку несвойственно отдавать больше 10% налогов. Да, на Западе отдают до 40%, но там они получают взамен честные суды, полицию, качественную медицину, дороги, современную инфраструктуру городов. А мы получаем за наши налоги очередные яхты и виллы у чиновников. Давайте начинать социальный договор с этого.
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29.06.2023 08:45 Відповісти
Досить нести висмоктану з пальця ахінею про "соціальний договір" який відверто брехливо вигадали політологи та підхопили журналжисти бо їм сподобалось це формулювання, особливо якщо йде мова про Зеленського, який ще ДО ОБРАННЯ президентом чесно сказав - Я НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИННИЙ!!! Немає ніяких "угод" між виборцями та їх обранцем, а є ВИКЛЮЧНО обіцянки яки або виконуються, хоч якось, або ні, і вже за результатами керівництва суспільство або повторно обирає обіцяючого, або ні, принаймні у демократичному суспільстві. Але якщо завдяки пропаганді, або антипропаганді відносно опонента люди відверто тупішають й роблять хибний вибір, то виною цьому не виконання чи НЕ виконання якоїсь "угоди", а неспроможність більшості до критичного мислення, як це відбувалось на Московії (т.з. "роССії") та Білорусі останні 20 років, та в Україні у 2019-му!!!
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29.06.2023 12:14 Відповісти
"Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. "- зараз вони мародерять, як не в себе, а після війни легалізація майна і вони вже не зелені, а білі та пухнасті !https://biz.censor.net/n3427571
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29.06.2023 09:28 Відповісти
А все ! Легалізацію вже провели.
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29.06.2023 12:10 Відповісти
Ага, казали, що вони клоуни, а на справді виявилися фокусниками
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29.06.2023 12:17 Відповісти
Фокуснику вдається здивувати публіку, клоунам насмішити, але після всього що накоїв Зеленський я не відчуваю ані здивування, бо іншого й не очікував від таких телепнів, ані сміху з огляду на катастрофічні наслідки для України та українців. Тож я бачу у Зеленському виключно відверто брехливих дурнів які викликають в мене до них лише відчуття огиди та ненависті за усі їх "досягнення" та вчинки!!!
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29.06.2023 12:25 Відповісти
Звичайні квартальні аферисти.Цирк тут ні до чого,там сміються з клоунів і дивуються фокусам щиро.А зелена квартальна шобла викликає гнів і огиду!
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Хто це провів "легалізацію", яким чином?! У тому то й справа, що "легалізувати" крадене НЕ МОЖЛИВО, от і потрібен "слугам" повторний строк задля завершення узурпації влади, бо у протилежному випадку вони усі будуть покарані за скоєні злочини. От і будуть далі дурити людей, обіцяти неможливе у стилі Остапа Бендера з його "Нью Васюками", закидувати інформаційним брехливим сміттям опонентів, забороняти безкоштовний ефір опозиційним ТБ-каналам, аби неспроможне до аналізу стадо проблеяло ЗА них знову!!!
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29.06.2023 12:21 Відповісти
Насправді легалізація це постійний процес, відкритий і прихований. Перед війною провели амністію майна, хто хотів легалізував.
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29.06.2023 15:22 Відповісти
зелений пообіцяв? Тоді я спокійний.
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29.06.2023 09:34 Відповісти
«Двох правил повинен дотримуватися кожен сановник: завжди стримувати свої почуття і ніколи не стримувати своїх обіцянок». © Джонатан Свіфт

«Великі обіцянки зменшують довіру...» © Горацій
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29.06.2023 10:39 Відповісти
І Нафтогаз без коломойського
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29.06.2023 11:19 Відповісти
Зеленський - казковий довбойоб який НІЧОМУ НЕ НАВЧИВСЯ за 4 роки правління, а якщо хтось вірить що ТАКИМ чином можливо робити й виконати його чергові нездійсненні обіцянки, то він такий же довбойоб ,який НІЧОГО не розуміє ані в устрої держави, ані в тому як вона працює! Цей криворізський тупак навіть не замислюється чому це наявність податкових і митниць ніяким чином не заважають жодній цивілізованій країні покращувати життя громадян та умови для бізнесу, навіть при відносно високих податках, а ЄДИНЕ що примушує діяти за законом є невідворотність покарання незалежно від посад та особистих зв'язків. Ця зелена шелупонь повинна нарешті зрозуміти, що саме Зеленський створює умови щоб його друзі, однопартійці та родичі не були покарані за фінансові злочини й хабарництво, і тому саме він винен у тому що справи у економіці саме при його керівництві країною стали гірше у перший же рік задовго до пандемії та повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії")!!!
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29.06.2023 12:05 Відповісти
Дайте ему селедки !!! БЛ-ДЬ.
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29.06.2023 12:09 Відповісти
Популіст.
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29.06.2023 12:11 Відповісти
Невже ??!! бєня (колишній президент : втратив владу в Омані та офшори повинен наповнювати - тепер для януковіча і путіна (25 %%) і януковіч (дійсний президент,здобув владу через єрмака в святому Омані) будуть впроваджувати Закони задля покращення України, чи українців ???Основна :: винищити якомога більше активних,патріотичних, можна вже і пенсіонерів- до чого це й голодний рот,голосування через ДІЮ !!!
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29.06.2023 12:11 Відповісти
Ця нікчема вже дерев насадила і смартфлони роздала пенсіонерам... локшина на вуха, щоб не задавали питання навіщо Україну здав.
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29.06.2023 12:19 Відповісти
Судей всех на мыло в первую очередь! Все судьи повязаны,начиная от следователей и прокуроров. О каком справедливом суде можно говорить в Украине. Сплошная коррупция.
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29.06.2023 12:40 Відповісти
Зеленський готується до виборів. Популізм заходить електорату.
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29.06.2023 13:10 Відповісти
Краще державу без зеленi i депусратiв,хлопцi не з Тими воюють...
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29.06.2023 13:12 Відповісти
Він реально ********.
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29.06.2023 19:43 Відповісти
Ключова фраза " ... але лише за умови припинення схем уникнення оподаткування."https://biz.censor.net/n3427571То хто ж буде це контролювати і боротися з неплатниками ?
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30.06.2023 10:49 Відповісти
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