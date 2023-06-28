Єврокомісія заморозила частину коштів для Румунії

Європейська Комісія вирішила заморозити 53 млн євро в рамках виплати коштів на відновлення для Румунії через невиконання країною двох проміжних етапів, пов’язаних із енергетичним сектором.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, після отримання першого платежу в розмірі 6,3 млрд євро із загальної суми 30 млрд євро позик і грантів, які вона планує отримати в рамках плану відновлення ЄС, Румунія попросила другий платіж у розмірі 2,8 млрд євро на основі 49 етапів і двох цілей у грудні, пише Euractiv.

Але після вивчення доказів, наданих румунською владою, Комісія оголосила, що два етапи, пов’язані з інвестиціями в енергетику, не були виконані, зазначивши, що "залишається зробити важливу роботу".

У результаті Комісія заморозила кошти на суму 53,36 млн євро і дала Румунії шість місяців на виконання двох решти етапів.

Після оголошення прем’єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія виконуватиме ці етапи "прискореними темпами", додавши, що зараз пріоритетом є виконання етапів, пов’язаних із наступним третім запитом на платіж.

Серед реформ, які має прийняти Румунія, щоб отримати зелене світло для свого третього запиту на виплату, є спеціальна пенсійна реформа.

Як перший крок до розблокування фондів ЄС румунські законодавці проголосували за скасування спеціальних пенсій і збираються проголосувати за проєкт реформи.

Попередні спроби румунської влади скасувати ці пенсії Конституційний суд визнав неконституційними.