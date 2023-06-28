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Туреччина збільшила імпорт автогазу з Росії у 4 рази

спг,німеччина,термінал

У травні обсяги імпорту скрапленого газу в Туреччину зросли до 368,9 тис. тонн з 240,6 тис. тонн у квітні. Збільшення закупівель у півтора рази було зумовлено зменшенням внутрішнього виробництва на тлі сезонного зростання попиту.

Про це свідчать дані турецького Інституту статистики, передає enkorr.

"Потреба в імпортному продукті збільшилася через ремонтні роботи на STAR Refinery та Tupras Aliaga Izmir Refinery. Завод Turpas в Ізміті також зменшував виробництво", – заявив представник великої турецької компанії-імпортера скрапленого газу.

Зазначається, що ці три заводи є найбільшими виробниками СВГ у Туреччині, що місяця разом вони постачають на внутрішній ринок близько 70 тис. тонн продукту.

До першої трійки країн-постачальників скрапленого газу в Туреччину у травні увійшли Алжир (143,6 тис. тонн), США (91,7 тис. тонн) та Росія (90,1 тис. тонн). У травні всі країни збільшили обсяги постачань продукту в Туреччину.

За п’ять місяців обсяги імпорту СВГ у Туреччину зросли 42%, до 1,57 млн тонн. Збільшення споживання скрапленого газу було зумовлено високими цінами природного газу на початку року. Через це багато промислових підприємств взимку використовувало СВГ замість природного газу.

Варто зазначити, що основний приріст обсягів імпорту газу відбувався за рахунок збільшення постачань із Росії. За даними турецького Інституту статистики, у січні-травні імпорт російського СВГ збільшився у чотири рази – з 75,6 тис. тонн до 311,8 тис. тонн.

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росія (14360) Туреччина (1118) скраплений газ (1145)


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От мені цікаво, що буде робити НАТО, якшо Туреччина (читай: ердоганчик) відверто почне грати на руку кремля? Закупівлю ердоганччиком С-400 у мацкви натівські чиновники вже "проковтнули".
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28.06.2023 16:49 Відповісти
Тепер будемо значти, що товари не треба купляти У Китая, Турцii та Iндii. Що залишилось? Vietnam? Made in Korea?
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29.06.2023 18:57 Відповісти

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