Нацкомісія відмовилася підвищувати тарифи для обленерго VS Energy росіян

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відмовилася підвищити з 1 липня 2023 року тарифи на розподіл електроенергії для п’яти операторів систем розподілу (ОСР, облерго), які входять до групи VS Energy.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в середу, продовживши таким чином дію чинних тарифів для АТ "Житомиробленерго", ЧАТ "Кіровоградобленерго", ЧАТ "Рівнеобленерго", АО "Чернівціобленерго" та АО "Херсонобленерго" до 31 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як було озвучено департаментом (з регулювання відносин у сфері енергетики, – ред.), що якщо не будуть встановлені тарифи на розподіл для вказаних компаній, то з 1 липня взагалі не буде ніяких. Тому я пропоную винести на голосування пункт, який передбачатиме продовження чинних тарифів по цим п'яти ліцензіатам на рівні червня", – запропонував головуючий на засіданні член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Першочергово Департамент з регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП пропонував підвищити тарифи для п'яти обленерго групи VS Energy з 1 липня на період до 31 грудня відповідно до раніше затвердженого графіка кінця поетапного підвищення тарифів для обернего до кінця року.

Раніше НКРЭКП скасувала підвищення тарифів з 1 червня для п'яти ОСР, які входять до VS Energy, у зв'язку із застосуванням щодо цих компаній та її управителів санкцій Ради нацбезпеки. і оборони України (РНБО) від 12 травня.

Водночас серед юридичних осіб, вказаних у цьому рішенні РНБО, відсутні суб'єкти господарювання, які мають ліцензії НКРЕКП, тобто самі обленерго.

Відтак, НКРЕКП звернулася до РНБО та Кабінету міністрів, вказавши на недостатність підстав для застосування обмежувальних заходів щодо вищевказаних обленерго, а також необхідності забезпечення контролю за діяльністю цих суб’єктів природної монополії, що виконують критично важливі функції, зокрема розподіл електричної енергії споживачам. Однак на момент ухвалення регулятором рішенням Кабмін і РНБО не визначилися з позицією щодо вказаного питання.

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Як повідомлялося, наразі Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів російської групи VS Energy. В Україні ця група володіє п'ятьма обленерго, які до війни розподіляли 10% електроенергії, частками у двох великих металургійних підприємствах, а також ТРЦ і низкою готелів в Києві, Дніпрі, Львові і Одесі.

Кінцевими бенефіціарами VS Energy є російський "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький" Міхаіл Воєводін та його молодші партнери - депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, який підтримує збройну агресію проти України та член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер. Оскільки справжні бенефіціари VS Energy ховаються за "номіналами", то проти них 12 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Чому держава націоналізує активи російської групи VS Energy