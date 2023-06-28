"Укренерго" вже отримало від міжнародних партнерів 900 мільйонів євро

"Укренерго" вже змогло залучити від міжнародних партнерів фінансову підтримку у вигляді кредитів і грантів на суму близько 900 млн євро.

"Зараз є важливим фінансування, яке надають західні партнери для українських енергетичних компаній. "Укренерго" вже змогло залучити близько 900 млн євро фінансування в різних формах – це або гранти, або кредити. Очікуємо, що до кінця року зможемо на декілька сотень мільйонів збільшити цю цифру, і використати цей ресурс для того, щоб інвестувати в підготовку до опалювального сезону", – повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає Укрінформ.

Кудрицький наголосив, що наразі українські енергетики активно працюють над відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак, але для цього процесу потрібно продовжувати залучати зовнішнє фінансування.

"Як "Укренерго", так і генеруючим компаніям необхідно залучати додатковий та значний фінансовий ресурс для відновлення. Адже фінансувати ці роботи "живими" коштами потрібно вже зараз. Багато обладнання нам постачають партнери та донори у формі гуманітарної допомоги, але, безумовно, багато обладнання потрібно замовляти та оплачувати. У процесі підготовки до зими перед енергосистемою стоїть серйозний фінансовий виклик", – резюмував керівник "Укренерго".