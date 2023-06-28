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Новини
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У 70% українців немає коштів для подорожей країною, – опитування

одесса,пляж

81% українців планують подорожувати країною найближчим часом, водночас 70% громадян наразі не мають на це коштів.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України із посиланням на результати дослідження, проведеного компанією "Х’юмен Ресерч".

"Найзавзятіші мандрівники – 84% – живуть у столиці. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%. При цьому жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки", – зазначається у повідомленні.

У 70% українців немає коштів для подорожей країною, – опитування 01

Згідно із результатами опитування, понад 85% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення.

Найактивнішими мандрівниками, які подорожували країною більше одного разу на рік, виявилися жителі столиці та західних регіонів – 39%. Жителі Сходу були менш активними і мандрували Україною 1 раз на рік – 24%. Один раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22 %. В основному це були жителі центральних областей. А от взагалі не подорожували 14% українців, найбільше таких – у південних регіонах.

У 70% українців немає коштів для подорожей країною, – опитування 02

Автор: 

туризм (790) туристи (181) Держагентство розвитку туризму (22)


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Не брешіть. Епоха бідності скінчилась в 2019 році, тепер пенсіонер може дозволити собі Сейшели або Мальдіви, а не пів картоплини, як при Порошенко
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29.06.2023 08:49 Відповісти

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