У 70% українців немає коштів для подорожей країною, – опитування

81% українців планують подорожувати країною найближчим часом, водночас 70% громадян наразі не мають на це коштів.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України із посиланням на результати дослідження, проведеного компанією "Х’юмен Ресерч".

"Найзавзятіші мандрівники – 84% – живуть у столиці. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%. При цьому жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки", – зазначається у повідомленні.

Згідно із результатами опитування, понад 85% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення.

Найактивнішими мандрівниками, які подорожували країною більше одного разу на рік, виявилися жителі столиці та західних регіонів – 39%. Жителі Сходу були менш активними і мандрували Україною 1 раз на рік – 24%. Один раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22 %. В основному це були жителі центральних областей. А от взагалі не подорожували 14% українців, найбільше таких – у південних регіонах.