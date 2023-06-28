"Укрнафта" домовилася про співпрацю з однією з найбільших світових нафтосервісних компаній

"Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку з Weatherford International.

"Корпорація Weatherford – одна з найбільших нафтосервісних компаній світу, з великим досвідом та новітніми технологіями. Працює більш ніж в 100 країнах. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України – має амбітні плани з буріння нових свердловин, розробки родовищ та нарощування обсягів видобутку вуглеводнів", – повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його словами, з надійним партнером компанія зможе працювати ефективніше, щоб досягнути поставлених стратегічних цілей.

"Перехід на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE), відмова від радянського (російського, білоруського) обладнання та комплектуючих. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів – крок за кроком ближче до енергетичної незалежності", – зазначив Корецький.