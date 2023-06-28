Окупанти прискорюють вантажні операції в Маріупольському порту, – Андрющенко

У морському порту окупованого російськими військами Маріуполя знов помічене судно "Междуреченськ", яке привезло бетоні укріплення для фортифікаційних споруд і буде вантажитися викраденим українським зерном.

"Росіяни продовжують красти морем наше зерно. Знову "Междуреченськ" зайшов в Маріупольській порт. Знову привіз бетонні укріплення для фортифікаційних споруд і буде вантажитись нашим зерном. Цього разу мають нахабство майже не ховатись", – повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, засоби ідентифікації вимкено впритул до акваторії порту.

"Починаємо рахувати, скільки піде цього разу на перезавантаження. Якщо росіянам вдасться досягти терміну в добу/дві, наступне судно вже піде з військовим вантажем. На відміну від попердніх рейсів від порту до порту (Ростова-на-Дону, – ред.) зайняло всього декілька годин", – зазначив Андрющенко.

Як пишуть Порти України, Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з тимчасово окупованих територій Донеччини та Запорізької області. Для цього окупанти зносять залізничний вокзал та перебудовують морський порт.

У квітні росіяни незаконно включили порти "Маріуполь" та "Бердянськ" до реєстру морських портів Росії. Також окупантами запущено процес включення судноплавної ділянки водних шляхів Херсонської області до переліку внутрішніх водних шляхів Росії.

У січні 2023 року СБУ оголосила призначеному російськими загарбниками "в.о. директора" Маріупольського морського порту Григорію Соболевському про підозру в організації злочинного механізму вивозу морським шляхом української сільськогосподарської зернової та металургійної продукції.

На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовано на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.