Негода спричинила знеструмлення 90 населених пунктів у трьох областях, – Міненерго

Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, без світла тимчасово залишалися споживачі у Києві та трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Дніпропетровщині знеструмлювалися 64 населених пункти, Донеччині – 17, Київщині – 9 населених пунктів, у Києві – понад 5 тисяч споживачів.

Крім того, тривають обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок них без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також знеструмлено дві шахти, але всіх шахтарів виведено на поверхню.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, наголошують у Міненерго.

Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не відбувався.