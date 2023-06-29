Рада ухвалила закон про запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Про це повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 252 нардепи.

Як пояснює Железняк, е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Крім того, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання. Це означає, що процес замовлення паперових марок акцизного податку залишиться у минулому. До того ж система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Як повідомлялося, Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідні зміни до Податкового кодексу ще у січні 2023 року.

Ці законопроєкти передбачають запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування – QR-кодом.

Такий QR-код підтверджуватиме сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволить ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.