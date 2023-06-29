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Новини
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Нацбанк: Банківська система готова відмовитися від готівки, а Україна – ні

гроші

Українська банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, передає ЕП.

"Технології сьогодні дозвляють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватись через вбудований в телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова", – зазначила вона.

Однак, залишається питання, чи готова до цього Україна.

"Я не знаю жодної країни в світі, яка би повністю відмовилась від готівки. І більше того, навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, а населенню це не подобалось", – додала Рожкова.

Водночас заступниця очільника Нацбанку вважає, що Україна мусить прагнути до збільшення обсягу безготівкових розрахунків, тому що вони є більш дешевими для банків, бізнесу та населення.

"Але я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу", – додала вона.

Водночас директорка департаменту фінансової стабільності Нацбанку Первін Дадашова наголосила, що у 2022 році світові регулятори та органи, відповідальні за фінансову стабільність, фіксували зростання попиту на готівку в умовах невизначеності.

В Україні ж безготівка навпаки зіграла свою роль: досвід ковідного періоду допоміг, наскільки це можливо, пережити найстресовіші періоди.

В інших країнах, наприклад у Польщі, почали відзначати значно більший попит на готівку і подекуди навіть була проблема з тим, як цей попит швидко задовольнити.

Днями заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні хочуть повністю відмовитися від готівки, а 100% оплат проводитимуть онлайн. Ініціатори наголошують, що в такий спосіб вдасться знищити до 99% корупційних схем. 

Автор: 

гроші (546) НБУ (9348)


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шурма а потом шашлык да
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29.06.2023 13:15 Відповісти
****** 73% бидло, бажаю, аби на ваших картах було зажди порожньо!! за весь зелений *********, який ви, тупорилі, обрали, ви заслуговуєте на це!!
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29.06.2023 13:31 Відповісти
Кожен повинен розрахуваться як йому зручно
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29.06.2023 13:36 Відповісти
"навіть у суперрозвинених європейських країнах" Щось смішно з цього стало

Ось в чому. А в банківському секторі ми куди розвинутіші за Європу (ну прям не за всі країни, але за добру частину)

Європа в цьому питанні консервативна. Якщо і дивитися на когось прогресивного в банківській справі. То це напевно на країни Азії

Дуже дивно, що про таке не знає заступниця голови НБУ
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29.06.2023 14:12 Відповісти
Одне з базових фундаментальних прав людини - це свобода . Свобода вільно розпоряджатися своїми коштами в тому числі . Щоб жоден чиновник чи ростовщик - не вказува , як людині розпоряджатися своїми коштами , та що готівка - стара добра готівка .
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28.09.2023 10:05 Відповісти
Шмара сраная, подруга гонтаревой и подонок шурма, кореш клована...
Хорошая компания
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31.10.2023 14:27 Відповісти
Мразь ублюдочная
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31.10.2023 14:28 Відповісти

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