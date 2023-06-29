Найбільші мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

В Україні почалося здорожчання роздрібних цін на пальне. Так, 28-29 червня окремі мережі підняли його вартість на 0,6-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на 2 грн пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, дизпаливо – 43,5 грн/л. На 2 грн також здорожчали вся види пального у мережі Neftek.

На 1 грн бензини здорожчали на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн.

Раніше повідомлялося, що 28 червня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Зростання цін насамперед викликане поверненням довоєнного оподаткування пального з 1 липня.