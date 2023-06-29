БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
18 068 13

Найбільші мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

бензин,заправка,азс

В Україні почалося здорожчання роздрібних цін на пальне. Так, 28-29 червня окремі мережі підняли його вартість на 0,6-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на 2 грн пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, дизпаливо – 43,5 грн/л. На 2 грн також здорожчали вся види пального у мережі Neftek.

На 1 грн бензини здорожчали на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн.

Раніше повідомлялося, що 28 червня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Зростання цін насамперед викликане поверненням довоєнного оподаткування пального з 1 липня.

Автор: 

АЗС (1594) бензин (1110) ціни (3533) дизпаливо (1285)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Жити стало краще, жити стало веселіше.
Як там почувають травневі шашлики?
показати весь коментар
29.06.2023 13:43
+15
Вова, спасибо!!!
А то как то ездить было стыдно на дешевом бензине.....

Кстати, твоя мамзелька когда обеспечит Украинцев скумбрией по 8 грн?
показати весь коментар
29.06.2023 14:15
+10
Так вона вже забезпечила таку вартість. 8 гривень за 50 грам.
показати весь коментар
29.06.2023 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жити стало краще, жити стало веселіше.
Як там почувають травневі шашлики?
показати весь коментар
29.06.2023 13:43 Відповісти
а як там поступає томас і асоціяція з ЄС , багато вона нам дала?____))))))
показати весь коментар
30.06.2023 23:04 Відповісти
А як же сама дешевша нафта за два роки
Про це забули
показати весь коментар
29.06.2023 13:47 Відповісти
Дагонім і пєрєгонім Європу!!!
показати весь коментар
29.06.2023 13:47 Відповісти
а пенсії суддям... з чого ж платити?
показати весь коментар
29.06.2023 13:48 Відповісти
Вова, спасибо!!!
А то как то ездить было стыдно на дешевом бензине.....

Кстати, твоя мамзелька когда обеспечит Украинцев скумбрией по 8 грн?
показати весь коментар
29.06.2023 14:15 Відповісти
Так вона вже забезпечила таку вартість. 8 гривень за 50 грам.
показати весь коментар
29.06.2023 14:19 Відповісти
хлеб по 50 гр уже завтра , спасибо вам зе-******
показати весь коментар
29.06.2023 14:25 Відповісти
Здєлалі іх вмєстє!
показати весь коментар
29.06.2023 14:32 Відповісти
Збір врожаю скоро...
показати весь коментар
29.06.2023 14:55 Відповісти
при чому тут збір врожаю? і де його будуть збирати? в Херсонській області? На паливному ринку зараз вдосталь палива тому ціни знижувались. Зараз чекають повернення довоєнних акцизів
показати весь коментар
29.06.2023 18:55 Відповісти
Ходіть більше пішки, велосипедом катайтесь... Привикли задниці возити...
показати весь коментар
29.06.2023 20:32 Відповісти
чого дизпаливо має бути дешевшим?...
показати весь коментар
29.06.2023 21:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 