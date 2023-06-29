Рада перенаправила 2 мільярди з Фонду регіонального розвитку на ЗСУ

Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають обрання пріоритетних проєктів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) через "Дію".

Прийняття відповідного законопроєкту №9165 у другому читанні підтримали 238 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон встановлює особливості використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2023 році. Зокрема, для відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, використовуватимуть відкрите голосування засобами порталу "Дія".

Спочатку законопроєктом передбачалося спрямувати додаткові кошти Фонду на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, оскільки вони найбільше постраждали від російського вторгнення.

Однак другого читання до законопроєкту було внесено поправку, якою 2 млрд грн коштів, передбачених для ДФРР на цей рік, перенаправлено на придбання та модернізацію озброєння і техніки для потреб Збройних Сил України.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9165 у першому читанні 11 квітня. Він передбачає використання голосування на платформі "Дія" при розподілі коштів державного фонду регіонального розвитку.