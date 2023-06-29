Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС

Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 червня, ратифікувала декілька важливих угод з Євросоюзом у сфері економіки.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, парламент ухвалив в цілому наступні законопроєкти:

№0207 – про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі "Єдиний ринок";

№0198 – про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про участь України в Програмі для співробітництва в митній сфері;

№0203 – про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі у для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis".

Як повідомлялося, уряд України та Єврокомісія підписали Угоду про участь України в програмі ЄС "Єдиний ринок" у лютому 2023 року.

Програма Європейського Союзу "Єдиний ринок" з бюджетом 4,2 млрд євро розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Програма покликана сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).