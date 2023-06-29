Концерн "Укроборонпром" перетворили на акціонерне товариство

Державний концерн "Укроборонпром" реорганізовано у акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Про це міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив у Telegram.

"Важливий крок – трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", – написав Камишін.

"Наступний крок – переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі – формування наглядової ради відповідно до стандартів OECD", – додав міністр.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром". До того він керував харківським заводом імені Малишева.

Нагадаємо, реформа державного концерну "Укроборонпрому" була заблокована, оскільки Кабмін не визначив відповідального за реєстрацію його наступника – акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". У Мінстратегпромі пояснювали, що Кабмін своїм розпорядженням ще 14 березня визначив відповідальним за проведення реєстрації нового товариства одразу два міністерства – сам Мінстратегпром та Мінекономіки, однак відповідальну посадову особу не вказав.