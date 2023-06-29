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Новини
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Привласнили майже 400 мільйонів: Керівництву Полтавського ГЗК Жеваго повідомили про підозру

сбу

Служба безпеки викрила шість посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, підконтрольного підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго. Вони налагодили схему привласнення майже 400 млн грн бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

"Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша", – пояснюють правоохоронці.

Зазначається, що для реалізації схеми її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Експертиза підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Так, підозри отримали директор ГЗК, його довірена особа, головний бухгалтер і начальник відділу збуту компанії, а також екскерівник і головбух підконтрольної фірми, а також чинний директор.

Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Автор: 

ГЗК (129) Жеваго Костянтин (333) Полтава (119) СБУ (1548)


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Топ коментарі
+6
Хм а за чотири мільярди міністру ''наче з гуся вода''.
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29.06.2023 13:41
+6
Та було б чого переживати.Заплатять 2 млн застави і тіхонєчко в лєс уйдут.
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29.06.2023 13:44
+4
Вся "провина" Жеваго в тому, що він був "гаманцем" не того кандидата! І не займалась би Служба безпеки (!) під час війни такою фуфньою...
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29.06.2023 13:44
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А куди дивився мільярдер Костянтин Жеваго?
І йому нічого не пред'явлено?
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29.06.2023 13:39 Відповісти
жеваго та беня пархатий ******** з ,,привату,, 155 000 000 000 млрд грн по курсу 8грн за доллар и байдэн уже носом тыкал зеледента про корупцию , но опа и вова прикидываются чайниками --на беню пархатого куча уголовных дел про отмывание денег в США ---фирташ например тратит млны долларов в австрии на адвокатов чтобы эту мразь не экстрадировали в США ---а беня пархатый даже не переживает пока у руля зеледент
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29.06.2023 19:18 Відповісти
Хм а за чотири мільярди міністру ''наче з гуся вода''.
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29.06.2023 13:41 Відповісти
Та було б чого переживати.Заплатять 2 млн застави і тіхонєчко в лєс уйдут.
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29.06.2023 13:44 Відповісти
Вся "провина" Жеваго в тому, що він був "гаманцем" не того кандидата! І не займалась би Служба безпеки (!) під час війни такою фуфньою...
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29.06.2023 13:44 Відповісти
И Констнтин берет гитару и тихим голосом поет,я не скажу за всю Полтаву,Полтава очень велика.....
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29.06.2023 13:47 Відповісти
ну, нєту у вас мєтадав, на костю саприкіна!!!! ©
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29.06.2023 14:49 Відповісти
Слухайте, 400мільйонів на 12 років, по 12 місяців, це 2,7 мільйона в місяць. Де записуватись, готовий сидіти за таку "зарплатню".
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29.06.2023 15:06 Відповісти
готов сидіти 12 років?
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30.06.2023 04:48 Відповісти
Молодці СБУ!!! прикрили цілий ГЗК який добував ... щебінь хіба ГЗК призначені для видобутку щебня??? Щебінь це не нафта не залізна руда і не газ - його в природі просто дохрена як і вас дібілів в СБУ, замістьтого щоб займатись шпіонами які в клоуна двері ногами відкпивають вони рахують нелегальний видобуток щебню *****!!!! Не сбу має рахувати щебінь і його продажну ціну і податок а податкова!!!! Ви дібіли СБУ хоть якесь поняття маєте що таке ринкова ціна щебню????
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29.06.2023 15:37 Відповісти
Та там взагалі то ДБР "рулить". СБУ для солідності.
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29.06.2023 19:18 Відповісти
ГЗК - це гірничо-збагачувальний комбінат.

ГЗК не щебінь добуває а робить окатиші з залізної руди
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30.06.2023 09:23 Відповісти
Для таких людей - ЗАСТАВА! Нащо вона? Для того, щоб наворовати та здриснути пiд ЗАСТАВУ!
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29.06.2023 17:13 Відповісти
костик наймає таких людей щоб вони працювали за його схемою і мали з цього обороту свій відсоток так що не все у держави вкрали заробітчани
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29.06.2023 19:33 Відповісти
треба підняти зарплати наглдовій раді
бо щось не чути щоб вони коли небудь несли відповідальність за "нєдогляделі"питання...
то накуя вони тоді потрібнф???
отримувати 400 тис + відкат*??
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29.06.2023 20:47 Відповісти
Вкрали 400 млн в Україні, яку Захисники життям своїм боронять від московитів, а влада вжила ніяких заходів, щоб повернути ці гроші на закупівлю дронів, систем РЕБ, та іншого необхідного знаряддя, як вроді лантух картоплі поцупили на базарі!!

Данилов, навідь глибоко зхвильований, може і спати навіть, не міг трохи …
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30.06.2023 08:17 Відповісти
Классическая схема по которой работают все олигархи Украины:продавать в офшорные компании продукцию по себестоимости или даже ниже себестоимости-чтобы не показывать доходы в украине и не платить налоги. А затем их офшорная компания продает товар по рыночной цене и минимальные налоги платятся офшору. Таким образом были искусственно обанкрочены госкомпании(в металкргии прежде всего)-а затем прихватизированны за копейки поскольку они были якобы убыточными. Все олигархи Украины сделали себе капиталл таким образом-тоесть тупым воровством которое раскроет любой честный следователь,прокурор и судья. Просто на основании того что продукция продается подставной фирме по цене сильно ниже рыночной
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30.06.2023 10:58 Відповісти

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