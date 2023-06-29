Привласнили майже 400 мільйонів: Керівництву Полтавського ГЗК Жеваго повідомили про підозру

Служба безпеки викрила шість посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, підконтрольного підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго. Вони налагодили схему привласнення майже 400 млн грн бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

"Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша", – пояснюють правоохоронці.

Зазначається, що для реалізації схеми її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Експертиза підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Так, підозри отримали директор ГЗК, його довірена особа, головний бухгалтер і начальник відділу збуту компанії, а також екскерівник і головбух підконтрольної фірми, а також чинний директор.

Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.