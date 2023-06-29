Рада вдвічі зменшила строки розгляду заяв на імміграцію в Україну (оновлено)

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про імміграцію" щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №6516 у другому читанні підтримав 271 народний депутат, повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.

Законом зменшено строки розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію, які були подані іноземцями, що законно перебувають на території України, з одного року до 6 місяців.

При цьому актуалізовано вимоги до переліку документів, які подаються разом із клопотанням про надання дозволу на імміграцію, у тому числі із застосуванням можливостей відомчої інформаційної системи.

Також законом врегульовано отримання посвідки на постійне проживання особами, які неповнолітніми дітьми прибули в Україну разом зі своїми батьками - іноземцями.

Водночас закон встановлює підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію особам, які мають намір легалізуватися на території України на підставі фіктивних шлюбів.

У пояснювальній записці зазначається, що за оцінками СБУ, все більше поширеним стає спосіб легалізації іноземців через укладення шлюбу. Зокрема, протягом 2018-2020 років у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку із одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні.

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Верховна Рада також 262 голосами ухвалила у другому читанні урядовий законопроєкт №4411 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції".

Метою цього законопроєкту вказано вдосконалення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства.

Зокрема, КУпАП доповнили статтею 185-15 , якою встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб Держміграції. Також, удосконалено статті 203-205 КУпАП, якими встановлюється адміністративна відповідальність за: порушення іноземцями та особами без громадянства законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України та невиконання обов'язків приймаючої сторони.

Крім того, вносяться зміни до статей 221, 222-1, 222-2 та 255 КУпАП з метою врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за вищезазначеними статтями.