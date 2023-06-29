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Новини
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Курс рубля продовжує стрімко падати – оновив мінімуми з березня минулого року

рубль

Курс російського рубля падає під час торгів на Московській біржі у четвер.

Курси долара США та євро вперше з 29 березня 2022 року перевищили 87 руб. та 95 руб. відповідно, пише "Коммерсант".

Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня.

У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: 

валюта (2205) росія (14400) рубль (331) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+18
Для чого нам кацапсяче лайно?! Ви краще про ціни в наших супермаркетах розкажіть...
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29.06.2023 13:54
+12
З якого б переляку гривні рости?! У нас війна скінчилася? Чи наш бюджет перестав на половину наповнятися Штатами?
А падіння дерев"яного - це важливо. Бо їхню казну ніхто не наповняє і курс рубля напряму впливає на здатність успіщно торгувати та оплачувати дорогу війну.
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29.06.2023 14:03
+10
А гривня выросла?
Мне на рубль насрать
Людям ,потерявшим после взрыва Каховской ГЭС
Платят компенсацию от 2 до 5 тысяч гривен
Вот о чем надо говорить
Криком кричать!
А что там с рублем ?
Да кого это может интересовать.....
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29.06.2023 13:58
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29.06.2023 13:51 Відповісти
Для чого нам кацапсяче лайно?! Ви краще про ціни в наших супермаркетах розкажіть...
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29.06.2023 13:54 Відповісти
Доречі, робила заказ додому..це капець..ніхріна такого, а вже 3.5 тис грн..кицькини палички здорожчали..були по 13 грн. Стали по 20 грн. Це таке, що в око кинулось..інше - треба порівнювати чеки попередніх замовлень. На м'ясо, рибу капець ціни..про стратегічний ародукт мовчу взагалі..
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29.06.2023 14:03 Відповісти
краще б дитину вже ростили ))) чи онукiв
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29.06.2023 17:31 Відповісти
Не треба поради роздавати. Залиште для себе. Дитина доросла. А коли заводити собі дітей - сама вирішить.

Що за звичка інших повчати? Слідкуйте за собою.
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29.06.2023 17:47 Відповісти
Рубль шось прочухав ?.
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29.06.2023 13:54 Відповісти
А гривня выросла?
Мне на рубль насрать
Людям ,потерявшим после взрыва Каховской ГЭС
Платят компенсацию от 2 до 5 тысяч гривен
Вот о чем надо говорить
Криком кричать!
А что там с рублем ?
Да кого это может интересовать.....
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29.06.2023 13:58 Відповісти
З якого б переляку гривні рости?! У нас війна скінчилася? Чи наш бюджет перестав на половину наповнятися Штатами?
А падіння дерев"яного - це важливо. Бо їхню казну ніхто не наповняє і курс рубля напряму впливає на здатність успіщно торгувати та оплачувати дорогу війну.
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29.06.2023 14:03 Відповісти
На війну у них гроші ніколи не закінчаться.
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29.06.2023 14:11 Відповісти
Не смешите меня
Вот уж у кого с финансами не так плохо,как хотелось бы
Так это у России
У них там финансами рулит почти гений
Эльвира Набиуллина
Если бы всей россией так кто-нибудь рулил.....
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29.06.2023 14:19 Відповісти
конечно рулит. оперируя валютными доходами от каждодневной продажи только одной нефти на более полулярда долларов. и это только за 1 день такие доходы. и только от одной нефти. а еще ж они газ продают, руду для стали, уголь, древесину, удобрения, алмазы и много других ископаемых.. таким притоком денег на рашу мог бы рулить и другой какой-нибудь средний финансист. ибо если есть чем рулить, то можно и рулить. так что не нужно тут так уж и восвалять эту набиуллину. да, она опытный и вполне неплохой финансовый рулевой, но она есть врагом Украины.
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29.06.2023 14:54 Відповісти
Врага лучше переоценить
Чем недооценить
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29.06.2023 15:52 Відповісти
лучше реально оценить.
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29.06.2023 15:57 Відповісти
Вот я и называю вещи своими реальными именами
Финансовый талант Набиуллиной
Позволил России не рухнуть
Я была бы не против ,если бы и у нас было побольше финансовых талантов у руля
А не шмыгалей
И прочих дерьмаков
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29.06.2023 16:04 Відповісти
добавте вкрадене в Україні вугілля, м/ брухт, зерно і т.і.
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30.06.2023 14:39 Відповісти
Дурепа кацапская,когда-нибудь слышала про "ручное управление"?При камуняках все в сбербанке были гениями долляр бил по 67 коп..
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29.06.2023 16:06 Відповісти
Подивився б я - як ця - гєній руліла б , якби в неї не було заначки , в образі ФНД , який лише за минулий рік скоротився на третину .
І подивлюсь як вона буде руліть , коли гроші там закінчаться , і в неї залишиться лише друкарський верстат .
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29.06.2023 21:31 Відповісти
Напечатает
Первый раз что ли
Вы лучше думайте - как нам заставить рашу
Заплатить по счетам
Не придумано такого механизма
Арестовать счета можно
А вот забрать - нет
И все эти ссылки на Германию и Гитлера не работают
Подготовкой к Нюрнбергу на пахнет
А украинцев кормят обещаниями
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29.06.2023 21:45 Відповісти
Ну нехай друкує . Я хіба проти .
В одній чудовій країні , одні чудові фінансові гєнії , вже друкували .
.
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29.06.2023 22:04 Відповісти
Да пусть делают все ,что хотят
Только пусть *****.....ся от нас
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29.06.2023 22:12 Відповісти
З цим повністю згоден .
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29.06.2023 22:15 Відповісти
Не захищайте блазня, будь ласка.
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29.06.2023 14:23 Відповісти
"Кого это может интересовать"?
Сотні тисяч, а може й мільйон громадян України, які залишені на ТОТ та продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати, а деякі - навіть заробітну плату на карткові рахунки в українських банках. Десятки, а може і сотні тисяч великих та дрібних бариг, які продовжують підтримувати "тєсниє, слажившиєся сталєтіямі еканамічєскіє связі с брацкім народом", десятки тисяч громадян України, які з тих чи інших причин планують поїздки на росію...
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29.06.2023 14:12 Відповісти
Я украинский пенсионер
Пенсию получаю в гривнях
А ваши знакомые пенсионеры в Украине получают в рублях?
Это не просто интересно
Это сенсация!
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29.06.2023 14:25 Відповісти
Мої знайомі пенсіонери з ТОТ отримують українську пенсію на картки український банків.
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29.06.2023 14:36 Відповісти
Не манипулируйте
Вы только что написали
Что украинские пенсионеры обеспокоены курсом рубля
Вот только не надо шифроваться за ТОТ
Слушайте сюда
По международным законам
Обеспечение оккупированных территорий
Должен делать окупант
Все вопросы к нему
И не надо в украинском чате
Лить слезы по ВРАЖЕСКОМУ РУБЛЮ
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29.06.2023 16:00 Відповісти
"десятки тисяч громадян України, які з тих чи інших причин планують поїздки на росію""
А так ще можливо??? Реально? Кордон не зачинений на Рашу ?
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29.06.2023 17:27 Відповісти
Мужчина переживает за пенсионеров
На оккупированных территориях
Которые получают 2 пенсии
От Украины и России
И хватает совести писать об этом
В Бердянске 2 мальчиков на днях
Почти детей
Орки расстреляли
О них мужчина не переживает
Ни стыда,ни совести у людей
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29.06.2023 20:00 Відповісти
Яйця були по 17 гр. за штуку, а зараз подешевшали. Хоч у Рєзні
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29.06.2023 14:20 Відповісти
Хоч у Рєзнікова прибутки зменьшились. Поспівчувайте йому((
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29.06.2023 14:22 Відповісти
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29.06.2023 13:59 Відповісти
Головне це стабільність процесу, темпи, і відсутність чим компенсувати втрати їх холодильників - телевізор не зможе з цим поратись вічно.

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29.06.2023 14:05 Відповісти
Гарний тренд. "Внушаєт увєрєннасть в завтрашнєм дне".
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29.06.2023 14:20 Відповісти
А об отмене наличной гривны нам ничего не хотят рассказать? А то в "целях борьбы с коррупцией" зебилы уже начали всерьез обкашливать и такое.
PS; но за рубль мы искренне рады.
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29.06.2023 14:15 Відповісти
в селi можна знiмати готiвку в Укрпоштi з картки . Можна ще домовлятися з магазинами 🤝(якi ще не поставили кардрiдер ) щоб давали номер картки щоб платити онлайн.
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29.06.2023 17:17 Відповісти
нє всьо так адназначна..єсть єщьо двузначна
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29.06.2023 14:15 Відповісти
Доллар скоро сто один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Здохли б краще вже, мокшане.
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29.06.2023 14:17 Відповісти
що тепер? Продадуть Iндii та Китаю +20% нафти?
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29.06.2023 17:15 Відповісти
курс гривні "прибили цвяхами до забору" , ціни ростуть майже щоденно , та ще й спекулюють на долларових банкнотах 96 -2006 років ... але куйово все у кацапів ...
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29.06.2023 17:18 Відповісти
Курс зарплати пенсія ..Це фігня..А от люди які втратили все у війні :дім авто господарство бізнес ..Так що панове ми тут аж нічого не зробимо ..Попри те що шоломи купувало МО за ціною в погонний метр
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29.06.2023 20:51 Відповісти
Це хороша тенденція, яка працює на нас.
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29.06.2023 23:39 Відповісти
тобто курс "стрімко впав" з 85 до 86, але при цьому перебуває в межах 80-90, які прийнятні для мосКАЛьської влади? де тоді тут падіння, якщо все в межах розрахунків і очікувань?
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30.06.2023 03:10 Відповісти
Ха-ха-ха. Завтра скаже, до жерти щі з кропиви - оптимально.

Правильною дорогою ідете, наволочі!
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30.06.2023 08:27 Відповісти

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