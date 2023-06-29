Курс рубля продовжує стрімко падати – оновив мінімуми з березня минулого року
Курс російського рубля падає під час торгів на Московській біржі у четвер.
Курси долара США та євро вперше з 29 березня 2022 року перевищили 87 руб. та 95 руб. відповідно, пише "Коммерсант".
Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня.
У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.
Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
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Мне на рубль насрать
Людям ,потерявшим после взрыва Каховской ГЭС
Платят компенсацию от 2 до 5 тысяч гривен
Вот о чем надо говорить
Криком кричать!
А что там с рублем ?
Да кого это может интересовать.....
А падіння дерев"яного - це важливо. Бо їхню казну ніхто не наповняє і курс рубля напряму впливає на здатність успіщно торгувати та оплачувати дорогу війну.
Вот уж у кого с финансами не так плохо,как хотелось бы
Так это у России
У них там финансами рулит почти гений
Эльвира Набиуллина
Если бы всей россией так кто-нибудь рулил.....
Чем недооценить
Финансовый талант Набиуллиной
Позволил России не рухнуть
Я была бы не против ,если бы и у нас было побольше финансовых талантов у руля
А не шмыгалей
И прочих дерьмаков
І подивлюсь як вона буде руліть , коли гроші там закінчаться , і в неї залишиться лише друкарський верстат .
Первый раз что ли
Вы лучше думайте - как нам заставить рашу
Заплатить по счетам
Не придумано такого механизма
Арестовать счета можно
А вот забрать - нет
И все эти ссылки на Германию и Гитлера не работают
Подготовкой к Нюрнбергу на пахнет
А украинцев кормят обещаниями
В одній чудовій країні , одні чудові фінансові гєнії , вже друкували .
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Только пусть *****.....ся от нас
Сотні тисяч, а може й мільйон громадян України, які залишені на ТОТ та продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати, а деякі - навіть заробітну плату на карткові рахунки в українських банках. Десятки, а може і сотні тисяч великих та дрібних бариг, які продовжують підтримувати "тєсниє, слажившиєся сталєтіямі еканамічєскіє связі с брацкім народом", десятки тисяч громадян України, які з тих чи інших причин планують поїздки на росію...
Пенсию получаю в гривнях
А ваши знакомые пенсионеры в Украине получают в рублях?
Это не просто интересно
Это сенсация!
Вы только что написали
Что украинские пенсионеры обеспокоены курсом рубля
Вот только не надо шифроваться за ТОТ
Слушайте сюда
По международным законам
Обеспечение оккупированных территорий
Должен делать окупант
Все вопросы к нему
И не надо в украинском чате
Лить слезы по ВРАЖЕСКОМУ РУБЛЮ
А так ще можливо??? Реально? Кордон не зачинений на Рашу ?
На оккупированных территориях
Которые получают 2 пенсии
От Украины и России
И хватает совести писать об этом
В Бердянске 2 мальчиков на днях
Почти детей
Орки расстреляли
О них мужчина не переживает
Ни стыда,ни совести у людей
PS; но за рубль мы искренне рады.
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Здохли б краще вже, мокшане.
Правильною дорогою ідете, наволочі!