Курс рубля продовжує стрімко падати – оновив мінімуми з березня минулого року

Курс російського рубля падає під час торгів на Московській біржі у четвер.

Курси долара США та євро вперше з 29 березня 2022 року перевищили 87 руб. та 95 руб. відповідно, пише "Коммерсант".

Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня.

У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.