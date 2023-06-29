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Новини
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Рада узаконила виробництво крафтового алкоголю

алкоголь,выпивка

Верховна Рада ухвалила закон №5762, який допоможе легалізувати малі підприємства, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва", – зазначив він.

Зокрема, документ дає визначення малих виробників дистилятів та встановлює чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази.

Також закон надає право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшує штраф за неподання або неправильне подання такої звітності з 17 500 грн до 1 020 грн.

Крім того, зменшується вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів – з 500 тис. грн до 30 тис. грн.

Водночас документ дозволяє використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв.

Автор: 

алкоголь (404) ВР (2892)


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что происходит ? вчера гнджубас предлагали легализовать , сегодня самогонщик - производитель крафтового алкоголя , ...............зе- ****** ооооочень боятся не досидеть до конца своей каденции , еще електричество дорожает, топливо, продукты , ............видать согласны и в очко принять , только бы не убили.
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29.06.2023 14:33 Відповісти
вартість ліцензії в 30 000 гривень це супер пропозиція для малих виробників. Це допоможе легалізувати і припиниться контрабандна торгівля алкоголем бо працювати в білу стає вигідніше і простіше.
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30.06.2023 12:07 Відповісти

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