Рада узаконила виробництво крафтового алкоголю

Верховна Рада ухвалила закон №5762, який допоможе легалізувати малі підприємства, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва", – зазначив він.

Зокрема, документ дає визначення малих виробників дистилятів та встановлює чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази.

Також закон надає право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшує штраф за неподання або неправильне подання такої звітності з 17 500 грн до 1 020 грн.

Крім того, зменшується вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів – з 500 тис. грн до 30 тис. грн.

Водночас документ дозволяє використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв.