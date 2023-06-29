Рада спростить ввезення гуманітарної допомоги

Верховна Рада схвалила у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги".

Прийняття відповідного законопроєкту №9111 за основу підтримали 286 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, з 1 березня 2022 року Кабмін спростив ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, але на здійснення операцій з гуманітарною допомогою викликає складнощі, адже рішення уряду не узгоджується з вимогами закону "Про гуманітарну допомогу", який був ухвалений у 1999 році.

"Зокрема, положення поточної редакції закону передбачають низку бюрократичних та тривалих процедур, які не відповідають надзвичайним обставинам, що виникли внаслідок російської агресії та масштабності гуманітарної допомоги, яка надходить до України за рахунок іноземних або вітчизняних донорів", – вказують автори документа.

Відтак, законопроєктом пропонується внести зміни до законів "Про гуманітарну допомогу" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо: