Київська область планує закупити понад 40 шкільних автобусів за 128 мільйонів

Департамент науки та освіти Київської обласної держадміністрації до 31 жовтня 2023 року має намір закупити 43 шкільні автобуси на 127,84 млн грн.

Відповідно до оголошених 28 червня торгів, пропозиції приймаються до 3 липня, передає Інтерфакс-Україна.



Автобуси мають бути випущені не раніше 2022 року, мати від 26 сидячих місць для школярів та двох – для осіб, що супроводжують, і членів екіпажу, а також відповідати екостандарту Євро 5.



Як повідомлялося, у квітні Кабінет міністрів затвердив надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 1 млрд грн для придбання шкільних автобусів.



Закупівля проводиться з використанням електронного каталогу (ProZorro Market) за процедурою запиту ціни пропозицій, що дозволяє замовнику вибрати найкращу цінову пропозицію за чотири дні та нижче, ніж у відкритих торгах.



Шкільні автобуси купуються за умови співфінансування з держбюджету (не менше 70%) та місцевих бюджетів.



Субвенція бюджету Київської області складає 87,95 млн грн.