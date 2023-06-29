"Укрзалізниця" тимчасово закриє рахівський напрямок на плановий ремонт

АТ "Укрзалізниця" з 17 липня закриває на плановий ремонт рахівський напрямок – дільницю Делятин-Надвірна.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що поїзди, які зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня. Проте обмеження стосуються тільки робочих днів – у вихідні поїзди курсуватимуть до та з Рахова стандартним чином.

"Вже працюємо над призначенням щоденних "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3. Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно", – додали у компанії.

На час ремонтних робіт в горах з 18 липня додатково призначать рейс №255/256 ще одним дефіцитним напрямком: Київ-Чернівці.

Крім того, у цьому сезоні до Івано-Франківська курсуватиме ще один додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Поки що тестово в одну дату – 12 липня із Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.