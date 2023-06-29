Ще один російський мільярдер позбувся громадянства РФ

Російський мільярдер Ігор Макаров, засновник та голова енергетичної компанії "Ареті", відмовився від громадянства РФ.

За даними Forbes, Макаров відмовився від паспорта Росії у 2023 році, і він тепер має лише одне громадянство – Кіпру.

У рейтингу найбагатших людей світу Макарова тепер вказують як кіпрського мільярдера: він посідає п'яте місце серед найбагатших кіпріотів.

У 2020 році кіпрська газета Politis писала, що він отримав "золотий паспорт" Кіпру в обмін на інвестиції в 2008-2012 роках. Сам Макаров останні роки живе на Кіпрі, у США (Флорида) та в Італії.

Статки Макарова оцінюються в $2,2 млрд. У 2023 році він посів 57 місце в рейтингу найбагатших мільярдерів Росії.

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Наприкінці 1990-х років компанія Макарова "Ітера" займалася перепродажем туркменського газу, але після звільнення Рема Вяхірєва з "Газпрому" в 2001 році втратила великі експортні контракти.

У 2012 році "Ітера" створила СП із "Роснєфтью", яка отримала 51% компанії. Наступного року "Роснєфть" викупила частку "Ітери" за $2,9 млрд, з яких $1,8 млрд дісталися Макарову. Основою його статків наразі є інвестиції на західних ринках. Зокрема, його "Ареті" (перевернута назва "Ітера") належить близько 9% акцій канадської нафтової компанії Spartan Delta Corp вартістю близько $150 млн.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Макарова запровадили Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Видання зауважує, що Макаров – не перший російський бізнесмен, який вирішив позбутися громадянства Росії після початку великої війни. У 2022 році про відмову від російського громадянства заявили відразу кілька чинних та колишніх учасників списку Forbes. Зокрема, засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тімур Турлов (отримав громадянство Казахстану), засновник та колишній власник інвесткомпанії "Тройка Діалог" Рубен Варданян (переїхав до Вірменії), інвестор Юрій Мільнер (багато років не жив у Росії та має паспорт Ізраїлю), засновник фінтех-стартапу Revolut Микола Сторонський, який має британський паспорт, та засновник "Тінькофф Банку" Олег Тіньков, який має паспорт Кіпру.