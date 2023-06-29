Міжнародний депозитарій Euroclear частково розблокував російські активи

Міжнародний депозитарій Euroclear відновив розрахунки у зовнішньому периметрі за локальними акціями низки російських компаній, які не потрапили під санкції.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на лист, розісланий депозитарієм клієнтам. Справжність листа підтвердили два джерела на російському фінансовому ринку.

У ньому перераховано 137 російських локальних цінних паперів, які стали доступними для розрахунків у Euroclear Bank станом на 26 червня. У переліку вказані такі емітенти, як "Газпром", "Лукойл", "Норнікель", "Мосбіржа", "Інтер РАО", "Аерофлот", "Магніт", АФК "Система", МТС, "М.Відео", "Дитячий світ", "Білуга" та інші цінні папери.

Згідно з повідомленням, Euroclear відновив розрахунки за тими російськими паперами, щодо яких не потрібно проводити перевірку законів про примусове переведення та активи яких не підлягають заморожуванню у зв'язку з міжнародними санкціями.

Euroclear у листі зазначає, що перелік цінних паперів, за якими можуть бути відновлені розрахунки, після перевірок розширюватиметься.

"Euroclear Bank продовжить оцінювати і перевіряти список призупинених цінних паперів і може відновити розрахунки за додатковими цінними паперами, що відповідають стандартним операційним перевіркам", – йдеться у повідомленні депозитарію.

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Раніше повідомлялося, що Euroclear відновив розрахунки за чотирма випусками російських державних внутрішніх облігацій та одним випуском суверенних облігацій Russia-25 2,875% у євро. При цьому в Euroclear наголосили, що проводитиму звірку списків власників щодо кожного випуску із зупиненими розрахунками. Операції будуть відновлені лише у разі успішного проходження перевірок.

Euroclear минулого і цього тижня майже щодня надсилав оновлені списки російських активів, повідомив керівник відділу аналітики боргового ринку "Ренесанс Капіталу" Олексій Булгаков. За його словами, депозитарій поступово вивільняє для торгівлі папери з ідентифікаційним кодом RU ISIN локальні акції, ОФЗ, євробонди.

Нагадаємо, Euroclear призупинив розрахунки та торги всіма російськими цінними паперами наприкінці 2022 року. Це сталося після того, як російський Національний розрахунковий депозитарій став примусово переводити облік прав на активи з іноземного депозитарію у російський периметр. Європейський депозитарій вважав, що через це виникла невизначеність щодо коректності їхнього обліку.

Як повідомлялося, за даними уряду Бельгії, через санкції в Euroclear заморожено російські активи на 196,6 млрд євро, з яких 180 млрд євро – активи російського центрального банку. Чиновники держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії обговорюють можливість передачі Україні відсотків, що генеруються цими російськими активами.