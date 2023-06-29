Мінінфраструктури відновить пасажирський залізничний маршрут між Києвом та Вишгородом

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) ініціювало відновлення пасажирського залізничного маршруту Київ-Вишгород у рамках проекту Kyiv City Express.

"Працюємо над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express – Київ-Вишгород. Це стало можливим завдяки важливому судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше майно", – повідомив віце-прем'єр – міністр відновлення Олександр Кубраков.

Як розповів Кубраков, наприкінці 2021 року на ці обʼєкти на підставі підроблених документів на підставні фірми було зареєстровано право власності. Після – це майно було незаконно перепродане кілька разів.

"Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулось до правоохоронних органів та суду. Однак, на жаль, уже в рамках судового процесу довелося сперечалися з Київською обласною прокуратурою. У позові прокуратури було зазначено, що майно має бути передано не власнику – підприємству "Київ-Дніпровське МППЗТ", а Мінінфраструктури", – пояснив Кубраков.

За його словами, принциповим було цього не допустити. Ухвалення такого рішення фактично оскаржувало б реформу корпоратизації, а відповідно – ставило під сумнів всі бізнес-процеси підприємства. Кубраков нагадав, що зараз 100% акцій цього товариства належать державі, а сама організація знаходиться в управлінні Міністерства.

"Сьогодні можу констатувати: ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці і він продовжуватиметься. Вважаю, що на сьогодні це один з найуспішніших транспортних проєктів. Ми задумували його для створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками", – зазначив Кубраков.

Пасажирська зупинкова залізнична платформа "Вишгород" знаходиться в промисловій неелектрифікованій залізничній гілки завдовжки 12 км, що сполучає станцію Почайна з Київською ГЕС, яка була збудована на початку 1960-х років.

Платформа була побудована в жовтні 2010 року, коли гілкою вперше було запущено пасажирський рух дизель-поїздом на Почайну, який припинився в травні 2012 року.

City Express – проект приміського залізничного сполучення в агломераціях українських міст-мільйонників, зокрема у Києві (у перспективі – у Харкові, Дніпрі та Львові). Kyiv City Express офіційно запустили вже під час повномасштабного вторгнення – 21 березня 2022 року, від запуску човникових рейсів Дарниця – Святошин. Тоді це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва, можливість дістатися до евакуаційних рейсів на Центральному вокзалі. Загальна кількість перевезених пасажирів з моменту запуску складає майже 4 млн людей.