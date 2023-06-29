Нацбанк спрогнозував хвилю дефолтів "зеленої" генерації – частка непрацюючих кредитів вже перевищила 50%

Національний банк України не виключає можливості виникнення хвилі дефолтів виробників електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) після закінчення періоду тимчасового ослаблення виплат за боргами перед банківським сектором.

"Рівень виплат за "зеленим" тарифом залишається низьким, а перспективи сектора – невизначеними. Відсутність запасу міцності може призвести до нової хвилі дефолтів після виходу компаній із режиму тимчасових послаблень сплати за боргами", – йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ за червень 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас, як поінформували в Нацбанку, окремим виробникам ВДЕ під час війни вистачає неповних грошових надходжень за "зеленим" тарифом та накопиченими фінансовими ресурсами на обслуговування відсотків. Крім того, банки переважно контролюють рахунки компаній та забезпечують першочерговість сплати боргу за наявності надходжень.

Однак через недоотримання доходів, пошкодження обладнання та втрати потужностей ряд компаній, що працюють на "зеленому" тарифі, не здатні обслуговувати свої борги. При цьому частка непрацюючих кредитів галузі з початку травня 2023 року зросла до 51% порівняно з менш як 3% до вторгнення російських агресорів.

"За оцінками експертів, приблизно 20% об'єктів сонячної енергетики та приблизно 80% об'єктів генерації з вітру зазнали руйнувань, знищені або окуповані. Їх відновлення проблематично: власні ресурси компаній обмежені, кредитування майже зупинилося", – констатували в НБУ.

Як зазначили у Нацбанку, з березня 2022 року через брак коштів Міністерство енергетики обмежило виплати за електроенергію виробникам ВДЕ у розмірах від 15% до 60% "зеленого" тарифу залежно від виду генерації. Цей рівень визначався потребою покриття операційних витрат підприємств.

"Вже з червня 2022 року передбачався перерахунок виробникам усіх коштів, які держпідприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") отримало від продажу електроенергії – це підвищило надходження виробників", – нагадали в Нацбанку.

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На даний час виробники в середньому отримують близько половини від "зеленого" тарифу, загальний накопичений борг за куплену "зелену" електроенергію на початок травня 2023 року становить 18,6 млрд грн.

"Певні перспективи для галузі визначає право виробників ВДЕ вийти з групи "ГарПока" і продавати електроенергію на внутрішньому ринку на стандартних для іншої генерації умовах. Поки тільки поодинокі виробники зважилися на це, проте така можливість буде привабливішою в разі підвищення ринкових цін на електроенергію", – наголосили в НБУ.

Надалі за наявності гарантій походження електричної енергії з відновлюваних джерел вигідним буде також її експорт через європейську мережу передачі електроенергії ENTSO-E, додали в Нацбанку.

За даними НБУ, частка кредитів "зеленої" енергетики у валовому кредитному портфелі банків становить майже 4%.

"Цей показник значно вищий для державних банків, яким належить понад три чверті кредитів галузі. В окремих банках частка портфеля сягає 13%", – зазначили в НБУ.