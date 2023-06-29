На поглибленні дна у порту "Південний" розтратили 460 мільйонів, – прокуратура

Дії керівництва ДП "Адміністрація морських портів України" призвели до збитків держпідприємства на загальну суму 460 мільйонів гривень при проведенні днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний" за завищеними цінами.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, до суду вже скеровано перший обвинувальний акт стосовно керівника та двох посадовців Южненської філії АМПУ у службовій недбалості (ст. 367 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи за завищеною ціною. Це призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що наразі триває досудове розслідування за фактом вчинення цими ж посадовцями держпідприємства аналогічного злочину, внаслідок чого держпідприємство отримало ще 360 млн грн збитків.

Читайте також: Росія продовжує блокувати вхід у порт "Південний"

В рамках розслідування цієї справи 27 червня проведено обшуки за місцем їх проживання та повідомлено про нову підозру керівнику та двом посадовцям держпідприємства.