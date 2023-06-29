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Новини
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На поглибленні дна у порту "Південний" розтратили 460 мільйонів, – прокуратура

южный,пивденный,тис

Дії керівництва ДП "Адміністрація морських портів України" призвели до збитків держпідприємства на загальну суму 460 мільйонів гривень при проведенні днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний" за завищеними цінами.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, до суду вже скеровано перший обвинувальний акт стосовно керівника та двох посадовців Южненської філії АМПУ у службовій недбалості (ст. 367 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи за завищеною ціною. Це призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що наразі триває досудове розслідування за фактом вчинення цими ж посадовцями держпідприємства аналогічного злочину, внаслідок чого держпідприємство отримало ще 360 млн грн збитків.

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В рамках розслідування цієї справи 27 червня проведено обшуки за місцем їх проживання та повідомлено про нову підозру керівнику та двом посадовцям держпідприємства.

Автор: 

Порт Південний (74) тендер (2179) закупівлі (2643) АМПУ (472) Офіс Генпрокурора (458)


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Зерновий калідор рили?
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29.06.2023 18:57 Відповісти
завищена ціна порівняно з чим?
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29.06.2023 20:22 Відповісти

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