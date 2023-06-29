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Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 39 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

аграрии

Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,1 тис. підприємств отримали 23,2 млрд грн. Загалом цьогоріч 7,8 тис. українських агропідприємств отримали понад 39 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

  • Кіровоградська – 2,6 млрд грн виділено для 871 господарств;
  • Вінницька – 2,5 млрд грн – для 780 господарств;
  • Одеська – 2,29 млрд грн – для 588;
  • Київська – 2,28 млрд грн – 506 господарств.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська – 7,76 млрд грнтвиділено для 605 підприємств;
  • Вінницька – 4,15 млрд грн – для 921;
  • Дніпропетровська – 3,3 млрд грн – для 510;
  • Кіровоградська – 3 млрд грн – для 1 014;
  • Одеська – 2,8 млрд грн – для 696.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 39 мільярдів 01

Автор: 

аграрії (1336) кредит (3306) Мінагрополітики (1378)


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