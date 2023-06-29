"Райффайзен Банк" почав кредитувати експортерів у польських злотих. Перші 6,7 млн злотих отримала львівська кондитерська фабрика "Ярич", що відома брендом печива "Марія".

Як ідеться в повідомленні банку, кредит видано терміном на один рік для поповнення обігових коштів фабрики, яка активно працює на ринку Польщі та має виручку в злотих.

"Відтепер клієнти, які експортують продукцію до Польщі, мають змогу отримати кредити у польських злотих. Видача кредиту в польських злотих дозволяє економити за рахунок різниці між ставками в польських злотих та ставками в гривні. Ми відчуваємо попит на такий кредитний продукт та зараз обговорюємо подібні угоди ще з кількома експортерами", – сказала директорка департаменту з управління мережею та клієнтами середнього бізнесу "Райффайзен Банку" Олександра Прохорчук.

"Зараз ми розширюємо співпрацю з Польщею, на ринку якої присутні з 2021 року. Ставши першими з кредитування у злотих, ми раді, що допомогли відкрити нові можливості для українського бізнесу", – сказала генеральна директорка кондитерської фабрики "Ярич" Тетяна Шермолович.