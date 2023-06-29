Україна отримала грант на $1,2 мільярда від США

Сьогодні до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі $1,215 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку, у тому числі $1,2 млрд від США та $15 млн – від Фінляндії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони", – зазначається у повідомленні.

Відтак, залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

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Як повідомлялося, на початку квітня Україна та Світовий банк підписали угоду про надання Україні другого із початку року гранту від США у розмірі $2,5 млрд із запланованих на 2023 рік на $9,9 млрд. Першу частину другого гранту у розмірі $1,25 млрд від США Україна отримала наприкінці квітня.

У січні-березні до державного бюджету України вже надійшли кошти у розмірі $2,5 млрд від уряду США в рамках першого гранту.