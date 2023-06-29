Норвегія виділила $190 мільйонів гранту на екстрені ремонти в Україні

Уряд Норвегії зробив грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку на суму 2 млрд норвезьких крон ($190 млн), щоб підтримати спроможність українського уряду надавати послуги, включно з інвестиціями в ремонт зруйнованої інфраструктури.

Як ідеться в повідомленні Світового банку, це другий транш, наданий Норвегією URTF після грантового внеску в сумі $100 млн, угоду про який було підписано в грудні 2022 року.

URTF – це багатодонорський трастовий фонд, створений для спрямування грантових ресурсів від партнерів-донорів у найважливіші сектори економіки України для задоволення нагальних потреб країни. Основна увага діяльності URTF зосереджена на таких критичних секторах, як транспорт, енергетика та охорона здоров’я.

Завдяки внеску Норвегії бюджет URTF сягнув понад $1,1 млрд.

URTF було створено в грудні 2022 року. Фонд підтримує Україну в плануванні та реалізації програми відновлення, стійкої відбудови та реформ. Використовуючи рамковий підхід, URTF забезпечує спроможність української влади ефективно та у великих масштабах залучати численні джерела фінансування.