Рада ратифікувала угоду України та СОТ про субсидії в галузі рибальства

Верховна Рада ратифікувала угоду зі Світової організації торгівлі (СОТ) про субсидії у сфері рибальства, яка попереджає незаконний та надмірний вилов риби та сприяє захисту навколишнього середовища.

"Сам текст угоди доволі простий і спрямований на уникнення субсидій, які сприяють незаконному рибальству та надмірному вилову риби. У самій системі СОТ однак ця угода є вкрай важливою, бо вона є частиною більш широкого порядку денного. СОТ стоїть на роздоріжжі і сама можливість укладення глобальних угод, які стосуються всіх держав-членів, свідчить про можливість прогресу і по інших питаннях", – наголосив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, угода про рибальські субсидії також є важливим елементом залучення й допомоги Глобальному Півдню. У рамках цієї угоди діятиме WTO Fisheries Funding Mechanism, який допомагатиме передусім країнам Півдня.

Також, підкреслив Качка, важливо, що це угода, яка стосується субсидій і до певної міри захисту довкілля.

"Глобальна торгівля зараз переходить в період, коли головним барʼєром стають величезні субсидії під благородним прикриттям, здебільшого щодо захисту довкілля. Тому стратегічне завдання України це створити правильну систему фінансової підтримки бізнесу і перш за все промисловості. Це завдання наше внутрішнє. А на міжнародному рівні ми будемо працювати над інструментами, які обмежують безрозмірні і шкідливі субсидії в інших країнах, але водночас дозволяють нам прискорено розвиватися", – резюмував Качка.