МВФ затвердив другий транш для України на $890 мільйонів

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн), який буде спрямований на підтримку бюджету.

"Офіційні органи досягли значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня та структурні контрольні показники до кінця червня, і зберігають високу прихильність до програми", – сказано в повідомленні МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас Фонд зазначив, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у майбутній складний період необхідні стійка відповідальність та імпульс реформ.

"Це включає підтримку міцної бази податкових надходжень (у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу), підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здорового банківського сектора та просування найважливіших реформ управління та боротьби з корупцією, в тому числі щодо декларування активів, фінмоніторингу та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою", – уточнюється в повідомленні.

МВФ додав, що також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджету та проєктів реконструкції тривало на пільгових умовах, сумісних із фінансовою та борговою стійкістю.

Указується, що у сфері податково-бюджетної політики зусилля також мають бути зосереджені на розробці Національної стратегії доходів (НСД), яка закріпить таку необхідну мобілізацію доходів для підтримки реконструкції та соціальних витрат.

"Відновлення правової бази для підготовки середньострокового бюджету, довіри до бюджету та управління боргом також має вирішальне значення у поєднанні вз заходами щодо підвищення фінансової прозорості та зміцнення управління державними інвестиціями", – зазначив Фонд.

Коментуючи стратегію фінансування та стійкість боргу, МВФ констатував, що зовнішня підтримка бюджету, як і раніше, становитиме основну частину бюджетного фінансування, хоча мобілізація внутрішнього фінансування поряд із відмовою від емісії, як і раніше, важлива.

Фонд додав, що на додаток до взятого в березні 2023 року групою кредиторів України зобов'язання з реструктуризації частини офіційного боргу, за оцінкою персоналу Фонду, існує процес врегулювання зовнішньої комерційної заборгованості, що заслуговує на довіру.

Говорячи про грошово-кредитну та валютну політику, МВФ наголосив, що програма спрямована на подальшу підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, у тому числі за рахунок підтримки адекватного рівня валютних резервів при розумному управлінні надлишком ліквідності воєнного часу.

"Щойно дозволять умови, програма підтримає перехід до більш гнучкого обмінного курсу, подальше послаблення валютного контролю та повернення до системи таргетування інфляції", – зазначив Фонд без будь-якої конкретизації термінів.

У фінансовому секторі МВФ закликав зберігати пильність з огляду на те, що справжній стан банківської системи залишається незрозумілим, а ризики подальших потрясінь, включно з націоналізацією банків, зберігаються. За словами МВФ, діагностика банків, реформа банківського нагляду, управління державними банками та планування на випадок непередбачених обставин залишаються високими пріоритетами.

Фонд також наголосив на важливості реформ у галузі управління та боротьби з корупцією, необхідних для швидкого відновлення рівня життя населення та прокладання шляху до вступу до ЄС, а також зміцнення суспільної довіри та довіри донорів, у тому числі в післявоєнний період.

"Також буде важливо дотримуватися комплексної стратегії критично важливих витрат під час відновлення та реконструкції, у тому числі на енергію та закупівлю", – додав МВФ.

Як повідомлялося, МВФ та Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) щодо оновленого комплексу економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми EFF на $15,6 млрд 30 травня.

Наголошувалося, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR 663,9 млн).

Програму було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.