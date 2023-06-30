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Новини
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Сервіс знайомств Tinder припинив працювати в Росії

tinder

Сервіс для знайомств Tinder 30 червня, як і обіцяв його власник Match Group, перестав працювати в Росії.

Як пише Meduza, у застосунку більше не можна свайпати анкети, а при спробі зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.

Також Tinder тепер недоступний для росіян у магазинах Google Play та AppStore.

Як повідомлялося, компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.

Автор: 

росія (14400) Tinder (9)


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Топ коментарі
+8
Який нахер "Тіндер" якщо у них у них є свій, посконно--кондовий, дідівський метод знайомств.

Ты пошто меня ударил сковородкой по лицу?
Я пото тебя ударил. Познакомиться хочу.
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30.06.2023 10:03
+5
Спава не в "сексі", бо без нього ви не розмножитесь ніяк.
Справа в ліволіберальній *****, поцмережах, самофіксації, зрощуванню егоїзму в людині, а також відчуття нещастя через постійне розглядання "красивого життя" всяких всратих блохерів та інших "зірок" в поцмережах.
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30.06.2023 10:32
+4
Нащо Тіндер, коли є "однотрахнікі"?
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30.06.2023 09:57
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Нащо Тіндер, коли є "однотрахнікі"?
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30.06.2023 09:57 Відповісти
пляшок на росії дуже багато
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30.06.2023 10:02 Відповісти
тепер вони перестануть розмножуватись і потихеньку вимруть
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30.06.2023 09:58 Відповісти
Може здаватись парадоксально, але де менше "секса", там більший приріст населення.
https://worldpopulationreview.com/countries
Ось тут можна подивитись по країнам. Ріст популяції здебільшого у бідних та мусульманських, майже вся прогресивна Європа або вимирає, або демонструє малий ріст.
П'ятірка лідерів - Сирія, Молдова(?), Нігер, Конго, Чад. Три з п'яти мають основною релігією мусульманство, в Конго багато прихильників місцевих культів. Серед лідерів приросту населення також Афганістан - 2,7% на рік.
Відношення ісламу до "сексу" відоме, але населення без "секса" чомусь зростає.
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30.06.2023 10:11 Відповісти
Спава не в "сексі", бо без нього ви не розмножитесь ніяк.
Справа в ліволіберальній *****, поцмережах, самофіксації, зрощуванню егоїзму в людині, а також відчуття нещастя через постійне розглядання "красивого життя" всяких всратих блохерів та інших "зірок" в поцмережах.
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30.06.2023 10:32 Відповісти
Це і вкладається в поняття "секс", а не фізіологічний процес статевого розмноження.
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30.06.2023 10:33 Відповісти
У цьому контексті треба враховувати і ставлення до контрацепції та штучного переривання вагітності.
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30.06.2023 10:34 Відповісти
І це теж.
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Винні в цьому самі європейці
Африканці нестримно розмножуються, a потім благають європейців допомогти прогодувати їхніх дітей
а добрі європейці так i роблять....годують африканських дітей замість того, щоб народжувати більше дітей в Європі, і збільшити кількість європейців
Африканці повинні самі брати відповідальність за своїх дітей або навчитися розмножувaтися відповідно до своїх cтaткiв,
тому що зараз aфриканці роблять дітей, а європейці намагаються їх прогодувати... гротеск 🙃
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30.06.2023 11:10 Відповісти
Європейці не через добро це роблять. Вони знають, що якщо не нагодувати африканців в Африці, африканці будуть годуватись в Європі. А розмножуватись африканцям заборонити неможливо. Є така властивість тварин: якщо середовище сповнене загрозами для існування, треба якнайшвидше розмножитись, поки живий. У безпечному середовищі поспішати з розмноженням не обов'язково, особливо коли навкруги стільки всього цікавого і приємного, що аж не хочеться ділитись цим з якимись спиногризами.
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30.06.2023 11:15 Відповісти
порочне коло згідно з цією теорією,
бо чим більше їх виживе і виросте, тим більше добереться до Європи, щоб забрати все силою і насильством.
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30.06.2023 11:21 Відповісти
Поки що саме так і рухається. Всі ці штурми кордонів ЄС біженцями, що ми бачили останніми роками - наслідок такої політики.
До росії тим часом вони не біжать. Чому? Холодно, не годують, б'ють.
Отже і дилема: антигуманно бити африканців на кордоні і всередині країни, або з часом бути з'їденим ними (в умовах Європи вони розмножуються ще швидше).
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30.06.2023 11:28 Відповісти
Який нахер "Тіндер" якщо у них у них є свій, посконно--кондовий, дідівський метод знайомств.

Ты пошто меня ударил сковородкой по лицу?
Я пото тебя ударил. Познакомиться хочу.
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30.06.2023 10:03 Відповісти
Зі всім ознайомились остаточно.
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30.06.2023 10:23 Відповісти
А як же ми тепер познайомимось з ху*лом на ешафоті?!
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Ну на самом деле, пользы в этом не сильно много. Пока он работал, деньги кацапов потихоньку утекали за границу, теперь будут всё тратить на своей "мамбе"
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30.06.2023 14:06 Відповісти

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