Сервіс знайомств Tinder припинив працювати в Росії
Сервіс для знайомств Tinder 30 червня, як і обіцяв його власник Match Group, перестав працювати в Росії.
Як пише Meduza, у застосунку більше не можна свайпати анкети, а при спробі зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.
Також Tinder тепер недоступний для росіян у магазинах Google Play та AppStore.
Як повідомлялося, компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.
Топ коментарі
+8 arye z.
показати весь коментар30.06.2023 10:03 Посилання
+5 Stanislav Bryzhyk
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+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар30.06.2023 09:57 Посилання
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https://worldpopulationreview.com/countries
Ось тут можна подивитись по країнам. Ріст популяції здебільшого у бідних та мусульманських, майже вся прогресивна Європа або вимирає, або демонструє малий ріст.
П'ятірка лідерів - Сирія, Молдова(?), Нігер, Конго, Чад. Три з п'яти мають основною релігією мусульманство, в Конго багато прихильників місцевих культів. Серед лідерів приросту населення також Афганістан - 2,7% на рік.
Відношення ісламу до "сексу" відоме, але населення без "секса" чомусь зростає.
Справа в ліволіберальній *****, поцмережах, самофіксації, зрощуванню егоїзму в людині, а також відчуття нещастя через постійне розглядання "красивого життя" всяких всратих блохерів та інших "зірок" в поцмережах.
Африканці нестримно розмножуються, a потім благають європейців допомогти прогодувати їхніх дітей
а добрі європейці так i роблять....годують африканських дітей замість того, щоб народжувати більше дітей в Європі, і збільшити кількість європейців
Африканці повинні самі брати відповідальність за своїх дітей або навчитися розмножувaтися відповідно до своїх cтaткiв,
тому що зараз aфриканці роблять дітей, а європейці намагаються їх прогодувати... гротеск 🙃
бо чим більше їх виживе і виросте, тим більше добереться до Європи, щоб забрати все силою і насильством.
До росії тим часом вони не біжать. Чому? Холодно, не годують, б'ють.
Отже і дилема: антигуманно бити африканців на кордоні і всередині країни, або з часом бути з'їденим ними (в умовах Європи вони розмножуються ще швидше).
Ты пошто меня ударил сковородкой по лицу?
Я пото тебя ударил. Познакомиться хочу.