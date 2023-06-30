Сервіс знайомств Tinder припинив працювати в Росії

Сервіс для знайомств Tinder 30 червня, як і обіцяв його власник Match Group, перестав працювати в Росії.

Як пише Meduza, у застосунку більше не можна свайпати анкети, а при спробі зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.



Також Tinder тепер недоступний для росіян у магазинах Google Play та AppStore.



Як повідомлялося, компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.