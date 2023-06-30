Кількість викрадення автівок в Україні скоротилася у 3,2 раза, – "Опендатабот"

За п’ять місяців цього року було зареєстровано 718 проваджень про незаконне заволодіння транспортом (ст. 289 ККУ), що у 3,2 рази менше, ніж за аналогічний період торік – 2344.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що цьогоріч майже удвічі поменшало автокрадіжок у порівнянні з умовно мирним 2021 роком – тоді було відкрито 1264 справи про викрадення авто.

Цього року підозри крадії отримують більш ніж у кожній другій справі – у 57% відкритих проваджень. Після спаду у 2022 році, коли підозри було вручено лише у 16% справ, цьогоріч ситуація повернулася до показників 2021 року. Тоді частка проваджень, за якими було вручено підозру, складала 66%.

Загалом за 5 місяців 2023 року до суду надійшло 40% справ: 286 справ з 718. Як наголошують аналітики, після спаду на першому році повномасштабного вторгнення, коли до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень, ситуація повернулася до звичного стану.

Для порівняння, у 2021 на судовий розгляд було винесено 38% від загальної кількості справ про викрадення авто.