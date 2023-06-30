Україна приєднається до європейських санкцій через дестабілізацію Молдови

Україна та низка інших держав, які хочуть стати членами Європейського Союзу, поінформували Раду ЄС про наміри приєднатись до санкційного режиму, пов’язаного із дестабілізацією Молдови.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".

За його словами, до санкцій ЄС через дестабілізацію Молдови приєднуються Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Україна та Чорногорія, які є країнами-кандидатами на вступ.

Крім того, намір приєднатись до санкцій Раді Євросоюзу висловили члени Європейської асоціації вільної торгівлі та члени Європейської економічної зони – Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – додав головний дипломат ЄС.

Як відомо, 30 травня Рада Євросоюзу вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також ексзаступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.