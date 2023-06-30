"Нова пошта" відкрила перше відділення у Німеччині

"Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти"

.Зазначається, що доставка становить від 5 днів. До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

"Ми і надалі плануємо виходити на нові ринки та розвивати мережу в тих країнах, де вже присутні, адже прагнемо логістично звʼязати Україну зі світом, а вже згодом зв’язати й усі країни між собою. Розвиток міжнародної торгівлі зараз для українців надважливий. Бо що щільніша та швидша буде торгівля між українським та німецьким бізнесами, то краще розвиватиметься наша економіка", – прокоментував співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.

Вартість доставки з України в Німеччину становлять: посилки до 1 кг – 250 грн; посилки до 2 кг – 400 грн; посилки до 10 кг – 600 грн; посилки до 30 кг – 1200 грн.

Як відомо, що "Нова пошта" вже працює у Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Молдові.