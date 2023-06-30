Негода спричинила знеструмлення у чотирьох областях, – Міненерго

Унаслідок негоди та викликаних нею технологічних порушень без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. На Донеччині досі без світла залишаються 4 населених пункти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, унаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з РФ областях знеструмлено 15 населених пунктів у Донецькій області, три населені пункти – у Запорізькій, чотири – у Херсонській. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

Водночас ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Зокрема, на Херсонщині заживили 2 населених пункти, які були відключені з початку деокупації.

Також через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Утім, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, наголошують у Міненерго.

До того ж із планового ремонту, який триває в межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт.

Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не відбувався.