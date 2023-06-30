Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців.

Згідно із даними на сторінці відповідного законопроєкту №9342 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 30 червня.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні 28 червня. Він має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат усім поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань, який відмовився підписувати президент.

Закон передбачає встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн).

Крім того, поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату у розмірі 20 100 грн.

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн. Для тяжко поранених військовослужбовців на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн.

При цьому умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30-100 тис. грн не змінюються, як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Також закон передбачає запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Крім того, закон встановлює заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки тривалістю не менше одного місяця.

Водночас законом скоротили перелік осіб, які можуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу або дострокове звільнення у запас. Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським, для отримання відстрочки або звільнення у запас через необхідність догляду за близьким родичем з інвалідністю, потрібно буде довести, що у родині більше немає інших людей, здатних утримувати таку особу.