БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 024 13

Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців

зеленський,підпис,зеленський_підписав,підписав,підписання

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців.

Згідно із даними на сторінці відповідного законопроєкту №9342 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 30 червня.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні 28 червня. Він має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат усім поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань, який відмовився підписувати президент.

Закон передбачає встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн).

Крім того, поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату у розмірі 20 100 грн.

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн. Для тяжко поранених військовослужбовців на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн.

При цьому умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30-100 тис. грн не змінюються, як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Також закон передбачає запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Крім того, закон встановлює заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки тривалістю не менше одного місяця.

Водночас законом скоротили перелік осіб, які можуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу або дострокове звільнення у запас. Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським, для отримання відстрочки або звільнення у запас через необхідність догляду за близьким родичем з інвалідністю, потрібно буде довести, що у родині більше немає інших людей, здатних утримувати таку особу. 

Автор: 

виплати (474) закон (1488) Зеленський Володимир (2522) військовослужбовці (324)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
І вгадайте що? А нічого не змінилося, трохи додали грошей курсантам, інструкторам і строковикам і все. Відпустки збільшили, але їх як не погоджували командири, так і не погоджують. Не здивуюся що в кінці року скажуть що платити за не використані відпустки не будуть, а як їх використати якщо їх не дають.
показати весь коментар
30.06.2023 13:20
+3
А студентам скільки платять, їх бл.ь на шару вчать, одівають, кормлять ще й платити, ти не оху..ї.в, піз..дуй на нуль там платять
показати весь коментар
30.06.2023 22:45
+3
Як показує час, усі депутати - і зелені, і сивочолі - тридвараси. Розпіарений закон про доплати і відпустки на ділі працювати не буде або з мінімальною віддачею, проте інвалідам гайки закрутили так, що багато з них лишаться покинутими напризволяще. Як військовозобов'язаному довести, що немає інших працездатних родичів? Відповідь - тільки через суд. А поки триватимуть суди, обставина буде вважатися недоведеною, і опікун рушить прямою дорогою на фронт
показати весь коментар
01.07.2023 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме так.
показати весь коментар
30.06.2023 13:16 Відповісти
Це повна х**ня. Бо є в бабусі-інваліда син-доглядальник і є якийсь другий син, який вже 20 років як поїхав за кордон і забув про неї давно, навіть не спілкується, але ж офіційно десь на папері в неї він існує. Лишиться вона сама, кинута на призволяще. Бо ж для нашої влади в неї є інший хтось🤦🤦🤦 боже, шо вони творять🤦🤦
показати весь коментар
30.06.2023 13:17 Відповісти
І вгадайте що? А нічого не змінилося, трохи додали грошей курсантам, інструкторам і строковикам і все. Відпустки збільшили, але їх як не погоджували командири, так і не погоджують. Не здивуюся що в кінці року скажуть що платити за не використані відпустки не будуть, а як їх використати якщо їх не дають.
показати весь коментар
30.06.2023 13:20 Відповісти
2350 грн для курсантів.

****, що ти зелена жлобська морда тріснула від такої щедрості.
показати весь коментар
30.06.2023 14:44 Відповісти
А студентам скільки платять, їх бл.ь на шару вчать, одівають, кормлять ще й платити, ти не оху..ї.в, піз..дуй на нуль там платять
показати весь коментар
30.06.2023 22:45 Відповісти
Згідно відповідного законопроєкту №9342 одеський воєнком правомірно відпочивав (де він там відпочивав) і скупився на відпускні...
показати весь коментар
30.06.2023 20:30 Відповісти
Як показує час, усі депутати - і зелені, і сивочолі - тридвараси. Розпіарений закон про доплати і відпустки на ділі працювати не буде або з мінімальною віддачею, проте інвалідам гайки закрутили так, що багато з них лишаться покинутими напризволяще. Як військовозобов'язаному довести, що немає інших працездатних родичів? Відповідь - тільки через суд. А поки триватимуть суди, обставина буде вважатися недоведеною, і опікун рушить прямою дорогою на фронт
показати весь коментар
01.07.2023 09:26 Відповісти
Суд працює виключно по Закону, по букві Закону, а отже, якщо за документами є родич, який за законом має утримувати матір так само як ти, то хоч він спився давно або поїхав закордон, якщо він не визнаний недієздатним, то суд просто не зможе задовольнити Ваш позов, отже, на суд можете не розраховувати, він може звісно якось щось інколи пом'якшувати, але закон переступити не зможе, а навіть якби так в зробив, апеляція тут же - і анулювання такого рішення.
показати весь коментар
02.07.2023 11:46 Відповісти
А що це чекати від Мар'яни Безуглої, це її правка.
показати весь коментар
02.07.2023 13:23 Відповісти
Не женить на всіх, це правка від Мар'яни Безуглої, тому нічого дивного.
показати весь коментар
02.07.2023 13:24 Відповісти
Мутний зелений потс знову мутить.
показати весь коментар
02.07.2023 14:13 Відповісти
а как по другому ему сделать, что б у военных материальной мотивации и соответственно желающих идти не было. Это так же спецоперация россагентуры в ОфисеПредателей и околоопных
показати весь коментар
03.07.2023 13:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 