Російські хакери за рік атакували українську енергетичну галузь 1,5 мільйона разів

Енергетичний сектор України став однією з ключових цілей ворога, на який спрямовані не тільки фізичні атаки із застосуванням різних видів озброєння, але і кібератаки. За минулий рік було зафіксовано понад 1,5 млн кібератак.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров під час засідання Національного кластеру кібербезпеки.

"Енергетика стала другим плацдармом ведення війни, і кібератаки – повноцінна складова цієї агресії. Енергетичний сектор України зазнавав російських кібератак і до 24 лютого 2022, але з початком повномасштабного вторгнення кількість атак істотно зросла. Центром оперативної безпеки оператора системи передачі за минулий рік зафіксовано понад 1,5 мільйона відповідних блокувань спроб атакувати галузь", – зазначив він.

За його словами, насамперед ворог атакує операторів систем розподілу та оператора системи передачі.

Сафаров підкреслив, що Міненерго працює у сфері кібербезпеки у таких напрямках, як кіберзахист і кібердипломатія, а також координує діяльність операторів критичної інфраструктури в цих сферах. Така координація здійснюється у взаємодії з СБУ та Держспецзв’язком.

Заступник міністра зазначив, що міністерством затверджено перелік об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та окремо – перелік об’єктів критичної інформаційної інфраструктури з метою реалізації заходів щодо фізичного та кіберзахисту таких об'єктів.

Крім того, розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про деякі питання діяльності галузевих центрів кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу України", яким планується визначити кіберцентри НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України" галузевими центрами кібербезпеки електроенергетики та нафтогазового комплексів України.